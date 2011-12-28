میانگین سلامت اداری در کشور 55 تا 57 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نجابت عصر سه شنبه در همایش منطقه‌ای یک روزه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد که با حضور استان‌های همدان، کرمانشاه و کردستان در همدان برگزار شد، افزود: در حال حاضر 550 هیئت رسیدگی به تخلفات اداری در کشور وجود دارد.

نجابت با تاکید بر اینکه مدیران باید در برابر فساد اداری محکم بایستند و از خود ضعف نشان ندهند، گفت: اگر در برنامه پنجم توسعه کشور، هر سال پنج درصد به شیب سلامت اداری افزوده شود نتیجه مطلوبی در این راستا کسب خواهد شد.

پارسال برای 13 هزار پرونده فساد اداری رای صادر شد

وی اضافه کرد: در سال 88 برای 15 هزار پرونده فساد اداری رای صادر شد که این میزان در سال گذشته به 13 هزار پرونده کاهش یافت.

وی اضافه کرد: 9 هزار رای از مجموع 28 رای صادره مربوط به جعل اسناد، اختلاس، مسائل اخلاقی و رشوه است.

نجابت افزود: 18 هزار رای باقی مانده نیز در ارتباط با غیبت غیرموجه، تاخیر حضور در محل کار و جرائم سبک بوده است.

نجابت با تاکید بر اینکه با تفکر غربی و لیبرالی نمی توان سلامت اداری را به دست آورد، گفت: مشروعیت کارگزاران نظام در گرو تکریم ارباب رجوع و مبارزه با فساد، تبعیضات و رشوه است.

وی اضافه کرد: اسامی رشوه دهندگان و رشوه گیرندگان و پیمانکاران رشوه دهنده در دو سال گذشته احصا و به دیوان محاسبات ارائه می شود.

مدیران باید تکریم ارباب رجوع را اولویت قرار دهند

رئیس امور سلامت اداری معاونت توسعه منابع انسانی رئیس جمهوری تاکید کرد: مدیران باید در راستای تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به آنان، قسمتی از وقت خود را به رفع مشکلات مردم اختصاص دهند.

نجابت همچنین به بیان سخنانی در خصوص تخلفات انتخاباتی پرداخت و گفت: دموکراسی اسلامی، در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال 88، لیبرال دموکراسی را با خفت کنار زد.

احمد نجابت با بیان اینکه نظام اسلامی همواره تئوری لیبرال دموکراسی غرب را بر هم زده است، گفت: رهنمودهای رهبری و دلاورمردی های بسیجیان مخلص همواره موجب تداوم مسیر انقلاب شده است.

وی اضافه کرد: دولت آمریکا برنامه های منسجم و مدونی برای کودتا در کشورهای مستقل دارد و بر این باوراست که در صورت موفق نشدن در کودتا برنامه های دیگری نظیر جنگ داخلی و قبیله ای سپس ترور و در نهایت تحمیل جنگ را عملیاتی کند.