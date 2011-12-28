به گزارش خبرگزاری مهر، "روبرتو آندراده"، رئیس جدید باشگاه کورینتیانس برای جذب این بازیکن آرژانتینی ابراز علاقه کرده است.

آندراده در گفتگو با "استادائو" اظهار داشت: ته‌وز بازیکن بزرگی است. در آغاز سال نوی میلادی ما مذاکرات را آغاز خواهیم کرد. البته می‌دانم که مذاکرات مشکلی برای جذب این بازیکن پیش رو خواهیم داشت. قیمت ته وز خیلی بالاست با این حال کورینتیانس تلاش خود را می‌کند.

کورینتیانس پیش تر در ماه ژوییه برای انتقال ته‌وز به این تیم با مبلغ 40 میلیون پوند با منچسترسیتی به توافق رسیده بود اما این انتقال عملی نشد و مهلت نقل و انتقالات سر آمد.

میلان یکی از تیم‌هایی است که گفته می‌شود به جذب ملی پوش آرژانتینی نزدیک شده اگرچه آنها هنوز پیشنهاد رسمی به من سیتی ارائه نکرده‌اند.