کاتوزیان: احتمالا در لیست انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان خواهم بود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا کاتوزیان صبح امروز چهارشنبه پس از حضور در ستاد ثبت نامی که در ستاد انتخابات کشور مستقر است در خصوص انگیزه اش برای نامزدی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر می رسد کشورمان در حال وارد شدن به شرایط ویژه ای از لحاظ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است بر این اساس احساس می کنم که مجلس آینده باید با جدیت و برخورد علمی و کارشناسی مسائل را رصد کند.

این نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه مجلس نهم باید در حوزه قانونگذاری و نظارت بیش از گذشته فعال باشد، گفت: البته تصور می کنم که مجلس در بعد نظارت بسیار ضعیف عمل کرد.

کاتوزیان افزود: بنابراین اتفاقاتی که طی چند سال اخیر در کشور رخ داده می طلبد که یک سری حرکات اساسی و تحول آفرینی انجام شود لذا با توجه به اینکه من تجربه نمایندگی دوره های هفتم و هشتم مجلس را دارم فکر می کنم که بتوانم نقش موثری در این زمینه ایفا کنم.

وی که قرار است از حوزه انتخابی تهران نامزد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شود در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا نامش در لیست جبهه متحد اصولگرایان قرار خواهد گرفت، گفت: با توجه به رایزنی هایی که با آقای لاریجانی انجام داده ایم به احتمال قوی نام من در لیست جبهه متحد اصولگرایان خواهد بود.