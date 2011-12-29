دستگیری سرکرده باند دالتونها / جزئیات قانون جدید سربازی

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته همزمان با آغاز طرح تعویض کارت های پایان خدمت و معافیت با کارتهای هوشمند، جزئیات قانون جدید خدمت وظیفه نیز اعلام شد. آنطور که سردار احمدرضا رادان اعلام کرد: براساس قانون جدید از زمان اجرا تا 6 ماه اگر مشمولان غایب خود را معرفی کنند و به خدمت سربازی بیایند، اضافه خدمت ها و غیبت های آنها بخشیده می شود. در قانون جدید سربازان غایب در صورت شناسایی و اضافه خدمت به مراجعه قضائی معرفی می شوند.

در حالی براساس گفته جانشین فرمانده نیروی انتظامی سربازان غایب تا تیرماه فرصت دارند که خود را معرفی کنند که به گفته سردار موسی کمالی جانشین اداره منابع نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح قانون جدید از روز دهم دی اجرایی شده و برخی از ماده ها نیز برای اجرا نیاز به اجازه فرماندهی معظم کل قوا دارد.

همچنین در این مراسم مقرر شد طی دو سال 18 میلیون کارت معافیت و پایان خدمت نیز هوشمند سازی شود.

کفش سارق راز دزدی از طلا فروشی را برملا کرد

چندی پیش ماموران شهرستان علی اباد کتول در جریان وقوع یک سرقت مسلحانه از طلافروشی معروف شهر قرار گرفتند. بلا فاصله با اعزام تیم های گشتی و حضور کاراگاهان در محل سرقت مشخص شد سه سارق نقابدار با ورود به طلا فروشی و تهدید صاحب مغازه موفق به سرقت مقادیر زیادی طلا شده اند.

در حالیکه ماموران در جستجوی سارقان طلا فروشی بودند با بررسی فیلم های دوربین مدار بسته ماموران متوجه شدند که کفش سارق با یکی از مشتریان روزهای گذشته مطابقت دارد. با بدست آمدن این سرنخ و چهره شناسی متهم ماموران موفق شدند متهم را شناسایی و در عملیات ضربتی دستگیر کنند.

متهم که ابتدا منکر شرکت در سرقت بود،در مواجهه با دلایل مستند کاراگاهان اتهامات را پذیرفت و اعتراف کرد با همدستی دو نفر دیگر اقدام به سرقت از طلا فروشی ها کرده است. با راهنمایی متهم، محل اختفای دو سارق دیگر نیز شناسایی و هر دو در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند

با اعترافات متهمان یک مالخر نیز در شاهرود شناسایی و دستگیر شد.

دستگیری 83 اراذل و اوباش/ انهدام باند بزرگ تولید شیشه

در این هفته بار دیگر مرحله جدیدی از برخورد با اراذل و اوباش در تهران اجرا شد. در این عملیات که با حضور نیروهای پلیس در 375 محله پایتخت انجام شد 83 اراذل و اوباش که اقدام به عربده کشی و ایجاد رعب و وحشت کرده بودند شناسایی و دستگیر شدند.

در این مرحله از طرح، باند اشرار که اقدام به تولید مواد مخدر می کردند نیز شناسایی و دستگیر شدند. اعضای این باند 23 نفره با تهیه پیش ساخت های مواد مخدر قصد تولید مواد مخدر و توزیع آن را داشتند که از سوی ماموران پلیس تهران دستگیر شدند.

سرقت اینترنتی از حساب پدر

دختر جوانی که با جواب نه پدرش برای دریافت پول بیشتر مواجه شده بود با همدستی دوست پسرش اقدام به سرقت اینترنتی از حساب او کرد. دختر جوان که پس از شکایت پدرش و اعترافات حمید دوستش دستگیر شده بود در اعترافاتش مدعی شد هنگامی که پدرم با افزایش کمک خرجی ام مخالفت کرد موضوع را با دوست پسرم در جریان گذاشته و او هم قول داد در سرقت اینترنتی کمکم کند. نمی دانم چرا موضوع برملا شد و دستگیر شدیم حمید قول داده بود این موضوع هیچگاه فاش نمی شود.

گفتنی است دختر جوان و دوستش با قرار قانونی روانه زندان شدند.



کشف 741 میلیارد تومان کالای قاچاق

در هفته جاری سردار احمدرضا رادان از کشف هفت میلیون لیتر سوخت قاچاق در مرز خراسان خبر داد. او در این باره گفت: قاچاقیان قصد داشتند این میزان گازوئیل را به عنوان کاتالیزور از کشور خارج کنند. البته می توان به یقین گفت قاچاق این میزان سوخت با کمک دستهای پشت پرده انجام شده است.

قتل کودک یک روزه بدست پدر سنگدل

مرد میانسالی که از بارداری زن صیغه ایش شوکه شده بود کودک یک روزه اش را در کیسه زباله خفه کرد.

چندی قبل ماموران پلیس شهرستان طبس در جریان وجود جنازه یک نوزاد در کیسه زباله ای قرار گرفتند. با بررسی های بیشتر مشخص شد جسد متعلق به نوزاد پسر یک روزه ای است که بدن وی به صورت لخت و عریان درون یک پلاستیک زباله قرار گرفته و از ناحیه سر دارای خونریزی است. جسد به بهداری عشق اباد طبس منتقل و آزمایشات اولیه انجام شد و مشخص شد از زمان تولد وی کمتراز یک یا دو ساعت می گذرد.

با توجه به حساسیت موضوع تحقیقات محلی و مقدماتی آغاز و مشخص شد زن مطلقه 27 ساله شناسایی و پس از دلالت وی به یگان انتظامی در بازجویی مشخص شد. وی روز قبل وضع حمل کرده است و ازمدتها صیغه مردی 54 ساله بوده و از وی باردار شده است و شوهر نمی خواست موضوع فرزند دار شدنشان را بپذیرد.

مادر کودک بیان داشت:شوهرم از من می خواست که برای وضع حمل به بیمارستان مراجعه نکنم ومن هم پس از به دنیا آمدن فرزندم در منزل، شوهرم به منزل آمد و بچه را از من گرفت و گفت چون در شرایط بدی متولد شده است جهت مداوا و تحت نظر قرار دادن او را به بهداری می برم و از آن لحظه به بعد اطلاعی از او ندارم.

به دنبال اعترفات وی، شوهر نامبرده نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده، هر دو به دادسرا معرفی و پس از صدور قرار قانونی روانه زندان شدند. جسد نوزاد نیز جهت تعیین علت فوت و اینکه در زمان تولد زنده بوده یا خیر تحویل پزشکی قانونی شهرستان شد



دستگیری سرکرده باند دالتون ها

در هفته جاری ماموران کلانتری چیتگر موفق شدند سرکرده باند دالتون ها را پس از مدت ها فرار شناسایی و دستگیر کنند. عادل دالتون که هیچگاه فکر نمی کرد هنگام زاغ زنی برای سرقت دستگیر شود در بازجویی ها اعتراف کرد با همکاری 4 نفر از دوستانش و با دو دستگاه موتور سیکلت در غرب تهران اقدام به زاغ زنی و خفت گیری می کردند. با اعترافات عادل مشخص شد او چندین فقره سابقه سرقت موتور سیکلت و خفت گیری نیز دارد و از سوی ماموران پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ نیز در خصوص زاغ زنی داخل بانک و زور گیری تحت تعقیب است.