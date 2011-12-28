هشدار اطلاعاتی روسیه به دمشق/ احتمال حمله به هیئت ناظران عرب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری نووستی، دستگاه اطلاعاتی روسیه اخیرا هشدارهایی به دمشق در زمینه نفوذ در دستگاه امنیتی و ارتش سوریه داده است.

سرویس اطلاعاتی روسیه با دادن این هشدار به مقامات دمشق همچنین از احتمال حمله به هیئت ناظران اتحادیه عرب خبر داده است. مسکو تاکید کرده که این اقدام احتمالی برای در تنگنا قرار دادن دمشق و مخدوش کردن چهره این کشور در سطح بین المللی صورت خواهد گرفت.

یک منبع آگاه اطلاعاتی در روسیه در این باره تاکید کرد: سرویس اطلاعاتی روسیه اخیرا گزارشی را به مقامات دمشق ارائه کرده که حاوی اطلاعاتی در زمینه نفوذهای امنیتی و جدایی نیروها در سطح افسران و مقامات سوری بدون اعلام قبلی است.

این منبع اطلاعاتی تاکید کرد این پیام حاوی اطلاعاتی هشدارگونه در زمینه وقوع حملات تروریستی از سوی گروههای نفوذی در دستگاه امنیتی سوریه علیه هیئت ناظران عرب است تا در پی آن دمشق به نقض حقوق بشر و ارتکاب جنایت جنگی متهم شود.

خاطرنشان می شود هیئت ناظران عرب روز گذشته از شهر حمص یکی از مناطق ناآرام سوریه دیدار کرده و از همکاری دمشق ابراز رضایت کردند، با این حال شبکه های العربیه و الجزیره در ادامه خبرسازی علیه سوریه مدعی کشته شدن شماری از معترضان به ضرب گلوله نیروهای امنیتی شدند.