2 حمله هوایی صهیونیستها به غزه/11 فلسطینی شهید و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی شب گذشته در سالروز جنگ 22 روزه غزه، شمال و مرکز نوارغزه را بمباران کردند.

بر اثر این حملات دست کم یک فلسطینی شهید و 10 نفر دیگر زخمی شدند. در یکی از این حملات یک دستگاه خودروی جیپ در خیابان الجلاء در مرکز غزه هدف جنگنده های رژیم صهیونیستی قرار گرفت و منجر به زخمی شدن پنج نفر از سرنشینان خودرو و سه نفر از عابران پیاده شد.

این خودرو تنها چند متر با ایستگاه پمپ بنزین فاصله داشت و بنا بر اعلام منابع بیمارستانی حال دو نفر از مجروحان وخیم گزارش شده است.

در حمله دیگر نیز که توسط هواپیماهای بدون سرنشین رژیم صهیونیستی و در اردوگاه جبالیا در شمال نوارغزه صورت گرفت دست کم یک فلسطینی شهید و دو نفر دیگر زخمی شدند.