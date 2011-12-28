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۷ دی ۱۳۹۰، ۹:۳۰

در سالروز جنگ 22 روزه رخ داد/

2 حمله هوایی صهیونیستها به غزه/11 فلسطینی شهید و زخمی شدند

2 حمله هوایی صهیونیستها به غزه/11 فلسطینی شهید و زخمی شدند

رژیم صهیونیستی همزمان با سالگرد جنگ خونین خود علیه نوار غزه، در دو نوبت این منطقه را هدف حملات هوایی خود قرار داد که به شهید و زخمی شدن 11 فلسطینی منجر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی شب گذشته در سالروز جنگ 22 روزه غزه، شمال و مرکز نوارغزه را بمباران کردند.

بر اثر این حملات دست کم یک فلسطینی شهید و 10 نفر دیگر زخمی شدند. در یکی از این حملات یک دستگاه خودروی جیپ در خیابان الجلاء در مرکز غزه هدف جنگنده های رژیم صهیونیستی قرار گرفت و منجر به زخمی شدن پنج نفر از سرنشینان خودرو و سه نفر از عابران پیاده شد.

این خودرو تنها چند متر با ایستگاه پمپ بنزین فاصله داشت و بنا بر اعلام منابع بیمارستانی حال دو نفر از مجروحان وخیم گزارش شده است.

در حمله دیگر نیز که توسط هواپیماهای بدون سرنشین رژیم صهیونیستی و در اردوگاه جبالیا در شمال نوارغزه صورت گرفت دست کم یک فلسطینی شهید و دو نفر دیگر زخمی شدند.

کد مطلب 1495243

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