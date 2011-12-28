به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها در حالی تحت عنوان جام ستارگان پیگیری شود که گاز مازندران صدرنشین مسابقات دیدارهایی سخت را برگزار خواهد کرد. این تیم ابتدا به دیدار ووشوکاران تهرانی خواهد رفت و سپس با اداره ورزش سمیرم پیکار میکند.
دیدار دوم برای مازنیها نبرد صدرنشینی است و در صورت شکست، صدرجدول را از دست خواهند داد. تهرانیها بعد از دیدار با گاز، به مصاف همدان خواهند رفت و سمیرم هم قبل از دیدار با صدرنشین با هیئت ووشوی مرکزی پیکار خواهد کرد. در سایر دیدارها نیز همدان با کرمانشاه و هیئت ووشوی مرکزی با هیئت ووشوی کرمانشاه پیکار میکنند.
جدول رده بندی این مسابقات به شرح زیر است:
1- گاز مازندران 6 امتیاز - تفاضل 16+
2- اداره ورزش و جوانان سمیرم 6 امتیاز - تفاضل 10+
3- هیئت ووشوی تهران 3 امتیاز - تفاضل 4+
4- همدان 3 امتیاز - تفاضل 2+
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