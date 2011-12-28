لاریجانی: رئیس سازمان هدفمندی مجازات شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس در پاسخ به تذکری درباره مشاجره دیروز نماینده دولت با یکی از نمایندگان مجلس گفت: دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

محمد علی بزرگواری نماینده بهمئی در جلسه امروز در تذکری به مشاجره و درگیری نماینده مجلس و مرادی رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: روز گذشته شان مجلس رعایت نشد.

وی ادامه داد: هیئت رئیسه باید با نماینده ای هم که پرخاش کرد برخورد کند این در حالی است که روز گذشته چند نفر از کشور تونس هم در مجلس حضور داشتند.

لاریجانی در پاسخ به بزرگواری با بیان اینکه عبارت زشتی که گفته شده لزومی ندارد تکرار شود، افزود: این در خور نظام ما نیست من تعجب کردم یک فرد به خود جرئت می دهد هر قدر هم عصبانی باشد حرف ناروا بزند و گفتم از مجلس خارج شود.

رئیس مجلس ادامه داد: دعوای دو نفر ربطی به حیثیت مجلس ندارد ما موضوع را پیگیری قضایی خواهیم کرد اینکه کسی جرئت کند در مجلس این حرفها را بزند هر قدر عصبانی باشد درست نیست معلوم است این فرد ادبیات و الفبای اولیه را برای مسئولیت ندارد.

وی یادآور شد: البته بیرون از مجلس هم مسائلی را مطرح کردند که واقعیت ندارد یا همه واقعیت نبود آن بخشی که مطرح شد خودمان شنیدیم و این حرف بی نزاکت هیچ ربطی به مسئله قبلی ( مشاجره دو نفر) ندارد. کسی نباید به خود اجازه دهد حرف بی نزاکت در جلسه علنی بدهد. این فرد باید مجازات شود .