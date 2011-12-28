«کوپه شماره 7» در ایستگاه ارشاد متوقف شد

فرزانه ابراهیم‌زاده فعال مطبوعاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: رمان «کوپه شماره 7» داستانی دارد که در سال‌های پیش از انقلاب می‌گذرد. من رمان را تیرماه سال گذشته به نشر آموت تحویل دادم و اسفند ماه اعلام شد که کتاب غیرقابل چاپ است. در حالی که داستان هیچ موردی نداشت که به نظر برسد آن را غیرقابل چاپ خواهد کرد.

وی افزود: بدون هیچ توضیحی این کتاب را غیرقابل چاپ اعلام کردند. چندین ماه از زمان غیرقابل انتشار اعلام شدن این رمان می‌گذرد. حتی برای تجدید نظر در این زمینه، نامه‌ای هم نوشته و ارسال کردیم که به آن هم پاسخی داده نشد. من چند اثر دیگر هم در دست تهیه و نگارش داشتم و می‌خواستم فکری برای انتشارشان بکنم ولی با این وضع، متوقف‌شان کردم.

این نویسنده گفت:‌ «کوپه شماره7» روایت داستانی 2 شخصیت است که در سال‌ 57 اتفاق می‌افتد. قصه رمان، کاملا ساده و عادی است. در ابتدای کار دختر جوانی از فرانسه به ایران می‌آید و تصمیم می‌گیرد دور ایران را بگردد. مقطع زمانی داستان از خردادماه شروع می‌شود و تا دی ماه 57 ادامه پیدا می‌کند و حتی به انقلاب هم نمی‌رسد. نگارش رمان را در سال 86 تمام کردم که در اولین دوره جشنواره بزرگ انقلاب هم شرکت کرد.

ابراهیم‌زاده گفت: هنوز دلیل توقیف رمانم را نمی‌دانم چون به نظرم روایت آن کاملا تاریخی است. به هر حال «کوپه شماره7» فعلا بدون هیچ پاسخی و دلیلی متوقف شده است و به تبع آن انگیزه‌ام را از دست داده‌ام و کارهای دیگرم را متوقف کرده‌ام.