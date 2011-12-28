افزایش مقامات مبتلا به سرطان در آمریکای لاتین / کرشنر هم بیمار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی.بی.سی، "کریستینا فرناندز کرشنر" به بیماری سرطان مبتلا شده و از تاریخ 4 ژانویه دوره درمانی خود را آغاز می کند.

بر اساس گزارش دولت آرژانتین، غده تیروئید کرشنر آلوده به سلولهای سرطانی شده، اما این بیماری هنوز به سایر نقاط بدن وی سرایت نکرده است.

کرشنر 58 ساله به تازگی دور دوم ریاست جمهوری خود را آغاز کرده است.

کرشنر همسر "نستور کرشنر" رئیس جمهور اسبق آرژانتین است که بین سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۷ رئیس جمهوری این کشور بود . نستور کرشنر هم مانند همسرش، کریستینا فرناندز از اعضای حزب پرونیست آرژانتین بود. نستور در تاریخ 27 اکتبر سال 2010 از دنیا رفت.



هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا و داسیلوا رئیس جمهوری سابق برزیل نیز به بیماری سرطان مبتلا شده اند.