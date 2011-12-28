تخلفات رانندگی با اجرای قانون جدید در اردبیل کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ "علی مریخی" قبل از ظهر چهارشنبه در جلسه رسیدگی به اجرای مرحله دوم قانون جدید تخلفات رانندگی در اردبیل اظهار کرد: عدم استفاده از کمربند ایمنی، توقف های دوبله در معابر عمومی، عبور از چراغ قرمز و رعایت سرعت مجاز در داخل شهرها از جمله تخلفاتی است که در هفته اول مرحله دوم قانون جدید در استان با کاهش مواجه شده است.

وی با اشاره به ادامه برگزاری کلاس های آموزشی ویژه ناوگان عمومی در استان عنوان کرد: بالغ بر 20 جلسه آموزشی در بین اداره ها، اقشار مختلف مردم و ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر در سطح استان به منظور افزایش آگاهی رانندگان از جرایم جدید برگزار شده و به صورت مستمر دارد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان اردبیل از اطلاع رسانی مناسب این طرح در رسانه های استان خبر داد و خاطر نشان ساخت: انتظار می رود با تداوم این اطلاع رسانی بتوان فرهنگ رانندگی را اصلاح تا از آن طریق به الگوی مناسب و شایسته در کاهش تلفات تصادفات در منطقه دست یافت.



