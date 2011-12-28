داوطلبان نمایندگی در استان کرمانشاه به 71 نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین روز از ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی، 25 داوطلب دیگر از سراسر استان به جمع دیگر کاندیداها پیوستند.

در روزهای قبل نیز 46 داوطلب دیگر در سراسر حوزه های انتخابیه کرمانشاه نام نویسی کرده بودند.

بر اساس این گزارش، تا این لحظه در حوزه انتخابیه کرمانشاه 26 نفر، حوزه انتخابیه سنقروکلیایی یازده نفر، حوزه انتخابیه اسلام آبادغرب و دالاهو 10 نفر، حوزه انتخابیه پاوه، روانسر، جوانرود و ثلاث باباجانی هفت نفر، حوزه انتخابیه قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب 10 نفر و حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه و هرسین هفت نفر نام نویسی کرده اند.

