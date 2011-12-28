انتخاب پاکدشت به عنوان پایلوت انجام فعالیت مکانیزه انتخابات در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی مقبلی صبح چهارشنبه در نشست مطبوعاتی در جمع خبرنگاران افزود: در جریان انتخابات نهمین دوره از مجلس شورای اسلامی 10 درصد از حوزه های انتخابیه سراسر کشور فعالیت انتخابات را به صورت مکانیزه انجام خواهند داد، پاکدشت در استان تهران به عنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب شده و جریان برگزاری انتخابات در این شهرستان مکانیزه انجام می شود.

وی گفت: فعالیت ستاد انتخابات پاکدشت همزمان با سراسر کشور با تشکیل یک ستاد اصلی در مرکز شهرستان و دو ستاد فرعی آغاز کرد و با تشکیل هیئات اجرایی فعالیت رسمی خود را در زمینه های مختلف اجرای انتخابات انجام می دهد.

این مسئول ادامه داد: با توجه به پیش بینیهای انجام شده، امکان برگزاری انتخابات به صورت دستی نیز فراهم شده تا در صورت لزوم بتوان از این سیستم نیز استفاده کرد.

وی عنوان کرد: برگزاری 29 دوره انتخابات در طول دوران انقلاب اسلامی نشان از این واقعیت دارد که برگزاری انتخابات در ایران اسلامی سوری نیست و در تمام مراحل مردم سرنوشت خود را به واسطه حضور در انتخابات متعدد تعیین می کنند.

برگزاری انتخابات توسط مردم افتخار جمهوری اسلامی است

نماینده عالی دولت در شهرستان پاکدشت افزود: افتخار نظام جمهوری اسلامی این است که تمام مراحل برگزاری انتخابات اعم از اجرا و نظارت توسط مردم برگزار می شود.

وی بیان داشت: برگزاری انتخابات در شهرستان پاکدشت با محوریت چهار رویکرد حضور حداکثری، رعایت قانون، امانت داری و عدالت محوری صورت خواهد گرفت تا در سایه این فعالیت، انتخاباتی سالم و پرشور در سطح شهرستان برگزار شود.

فعالیت بیش از دو هزار نفر در جریان انتخابات پاکدشت

مقبلی اضافه کرد: در جریان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، بیش از دو هزار نفر در خصوص تدارک، اجرا و نظارت فعالیت دارند.

وی گفت: امید است در سایه توجه و بصیرت مردم شهرستان پاکدشت و سراسر کشور، شاهد خلق حماسه دیگری از سوی مردم ولایتمدار ایران اسلامی در انتخابات باشیم.

این مسئول ادامه داد: اصحاب رسانه باید با ارائه الگوی مناسب، منطبق با ارزشها و اخلاق اسلامی به منظور فرهنگسازی و افزایش مشارکت عمومی و تقویت وحدت ملی با تمام توان بکوشند و تحقق منویات رهبرمعظم انقلاب را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دهند.

وی اظهار داشت: دشمن برای دلسرد کردن مردم از حضور در صحنه انتخابات، از روشهای مختلفی استفاده خواهد کرد که بی‌ طرفی در اجرای انتخابات یک اصل مورد تأکید است و ما مکلف به اجرای قانون هستیم.

فرماندار پاکدشت با تأکید بر رهنمود های اخیر مقام معظم رهبری و با توجه به هجمه تبلیغات دشمنان نظام برای خدشه وارد کردن به انتخابات و ارائه سیاه نمایی و ناکارامدی نظام افزود: با تلاش و از خودگذشتگی در سال جهاد اقتصادی همچون سنوات گذشته با انجام انتخاباتی سالم زمینه یأس و ناامیدی دشمنان و خوشحالی مردم مؤمن را فراهم خواهیم کرد.