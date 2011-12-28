9 دی سهم ملی را در صیانت از انقلاب بالا برد/ طراحی جدید آمریکا درمنطقه

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر،در آغاز جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی با بزرگداشت حماسه 9 دی گفت: ملت بزرگ ایران نشان داد از ضمیری خودآگاه نسبت به سرنوشت خود برخوردار است.

وی افزود: در کالبدشکافی انقلاب‌های بزرگ یکی از ویژگی‌ای مشترک در آنها این است که به میزان طول عمر آنها حضور فعالانه مردم کوتاه و کوتاهتر می‌شود و در بهترین شرایط انقلاب‌ها ظهور خود را در ساختارهای بروکراسیک نمایان می‌سازند.

لاریجانی تصریح کرد: حرکت‌های مردمی در انقلاب اسلامی از متدولوژی کاملاً متفاوتی برخوردار است. حضور آنها در ساختار انقلاب اسلامی اولاً همراه با تکامل انقلاب از رشد یافتگی عقلانی و ایمانی مرتبه بالاتر برخوردار شده است یعنی حضور ملت در ایام خاص انقلابی نظیر روز قدس، روز 22 بهمن ضمن اینکه مردمی و خودجوش و از سر احساس مسئولیت شکل می‌گیرد تکرار کلیشه‌ای برای حفظ خاطره تاریخی انقلاب نیست بلکه با هر حضوری شاهد نوعی اعتلای انقلابی و غنی شدن معنوی و دلبستگی پرمحتواتر نسبت به سرنوشت انقلاب هستیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ملت ایران اکثر مواقع با حضور خود یا بازار مکاره سناریونویسان مکاره غرب را به هم ریختند و بر توان ملی و اقتدار ملی افزوده‌اند و یا با حضور به موقع خود در صحنه با قدرت تمام طرح‌های آشفته داخلی که با امنیت ملی کشور مرتبط بوده را از بین برده‌اند.

لاریجانی موضع‌گیری ملت در برابر توطئه جبهه بنی‌صدر و جبهه ملی در ماجرای قصاص و همچنین موضع‌گیری ملت در 18 تیر در مقابل کسانی که با شعارهای انقلابی تیشه به ریشه انقلاب می‌زدند را نمونه‌ای از آگاهی ملت ایران برشمرد.

وی در ادامه گفت: ملت ایران در حادثه 9 دی مکر چند ماهه دسیسه سازان داخلی و فرصت طلبان خارجی را که این بار فرهنگ عاشورایی را نیز به سخره گرفتند خنثی نمود و تراز سهم ملی را در صیانت از انقلاب بالا برد و دشمن متوجه استواری اراده ملت گردید که این امر سرمایه بزرگی است که متن ملت صحنه گردان می‌شود نه گروه‌ها و احزاب و به تعبیر حضرت آیت‌الله مهدوی کنی میدان جذب حداکثری و دفع حداقلی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پاسداشت همت ملت در خدمت افزونتر نهفته است که از سر صدق و صفا محقق گردد. باید همه مسئولان در قوای مختلف با پرهیز از حاشیه روی سیاسی تمرکز در خدمت گزاری نمایند.

وی در بخش دیگری از سخنرانی خود به تحلیل حوادث لبنان، عراق، سوریه، بحرین و یمن پرداخت و گفت: طراحی جدید آمریکا در بحران سازی تصنعی بین طوایف است. ایالات متحده در پی از دست دادن مهره‌های دیکتاتور خود در منطقه دچار نوعی سرشکستگی سیاسی و آسیب جدی در اقتدار شده است.

وی افزود: ایالات متحده برای علاج این مشکل مدتی تلاش کرده است مسیر انقلاب‌های منطقه را منحرف نماید، آمریکا از نتایج انتخابات در تونس و مصر مایوس شد و این بار با ژست‌های نظامی در منطقه از جمله سپر موشکی و گشت‌های جاسوسی تلاش کردند جبران کسری حیثیت سیاسی نمایند که چندان مفید واقع نشد.

لاریجانی با بیان اینکه این ژست‌های سیاسی در بعضی زمینه‌ها به ضد خود تبدیل گشته است، ماجرای هواپیمای جاسوسی را مصداق این امر دانست.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اینک شگرد آمریکا مسئله‌سازی وهمی در مسیر انقلاب‌‌های منطقه است تا تمرکز آنها از مسایل اصلی به مسایل فرعی منحرف شود.

وی تصریح کرد:‌ این انحراف به نهضت‌های انقلابی منطقه آسیب وارد می‌کند، بدبین کردن گروه‌های اسلامی به یکدیگر در کشورهای مختلف و ایجاد نزاع بین آنها طرحی است که در منطقه به آن در این یک ماهه اخیر دامن زده‌اند البته هنوز توفیقی پیدا نکرده‌اند.

لاریجانی تاکید کرد: بزرگان سیاسی و مذهبی در عراق، لبنان، سوریه، بحرین، یمن و مصر باید با هوشیاری و روحیه اخوت و برادری آبروی سیاست‌های مکارانه ایالات متحده را ببرند که وحدت همیشه رمز پیروزی مسلمانان بوده است و امام خمینی(ره) همیشه بر آن تاکید داشتند.

وی در پایان سخنرانی خود همچنین سالروز ولادت امام محمد باقر (ع) را به نمایندگان و ملت ایران تبریک گفت.