به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ناصر سقای بیریا شامگاه سه شنبه در مراسم گرامیداشت حماسه عظیم 9 دی با عنوان "میدان انقلاب، خیابان وال استریت" که در دانشگاه قم برگزار شد، در پاسخ به سئوالی در مورد جبهه پایداری و جبهه متحد اصولگرایان اظهار داشت: جبهه پایداری یکی از اضلاع جبهه متحد اصولگرایات است اما گفتگو و اظهارنظرهایی در این جا وجود دارد.
وی ادامه داد: بنا بود دو نفر از جبهه پایداری در کمیتههای جبهه متحد اصولگرایان حضور داشته باشند اما هنوز به توافق نرسیدهاند و فعلا در حال رایزنی هستند.
وی با اشاره به وجود اختلاف نظر بین آیتالله مصباح یزدی و آیتالله مهدوی کنی اظهار داشت: آیتالله مهدوی میگویند ما باید دایره اصولگرایی را باز کنیم و هر کس که معتقد به انقلاب و ولایت فقیه و قانون اساسی است وارد این دایره شود و اگر کسانی اشتباهاتی داشتند و ساکتین فتنه بودند و الان جبران کردند اینها هم وارد شوند اما آیتالله مصباح میگویند ما نباید دایره را به قدری وسیع بگیریم که رفوزهها در راس قرار بگیرند، بلکه باید به افرادی که در فتنه امتحان خوب پس دادند اعتماد کنیم.
سقای بیریا گفت: نظر آیتالله مصباح یزدی این است که اگر افراد در این جبهه نماینده داشته باشند، این سنت بدی میشود و در آینده هر انتخاباتی که برگزار شود شهردار و رئیس مجلس انتظار دارند نماینده داشته باشند.
رئیس دفتر جامعه مدرسین افزود: اخیرا آیتالله مصباح یزدی پیشنهادی داد که اصولگرایان بر سر کاندیداها به توافق بنشینند. این یعنی وحدت، نه هر چه من میگویم شما باید گوش بدهید و عمل کنید.
دو چهره فتنهانگیز و انحراف بانقاب وارد انتخابات میشوند
سقای بیریا به آرایش انتخاباتی اصلاحطلبان اشاره کرد و اظهار داشت: اصلاح طلبان با چراغ خاموش و موتور روشن برای انتخابات مجلس شورای اسلامی کار میکنند و خودشان گفتند که رسما کاندیدایی معرفی نمیکنند اما در مجالس خودشان به برخیها گفتند که شما رای بیاورید و بعدا با شما تماس گرفته میشود.
وی ادامه داد: بعضی از اصلاح طلبان اعلام کردند که از زیرسئوال بردن انتخابات 88 پشیمان هستند اما اینها با همان ادبیات قبلی صحبت میکنند و معلوم میشود که توبه آنها لغلغه زبان است.
رئیس دفتر جامعه مدرسین گفت: البته اگر این افراد توبه هم کرده باشند نمیشود به آنها اطمینان کرد و مسئولیت به آنها داد.
وی تصریح کرد: اگر کاندیداهای دارای شرایط اعلام شده باشند شورای نگهبان نمیتواند آنها را رد صلاحیت کند، اما اگر افرادی تائید صلاحیت شدند و ثابت شد به گروههای برانداز منتسب هستند، ملت نباید به آنها اعتماد کند.
پیش بینی مشارکت 70 درصدی در انتخابات
سقای بیریا با بیان اینکه نقابها مخفی تر شده است، اظهار داشت: شنیده شده که گروه انحرافی هم همان استراتژی فتنه گران را برای خودشان طراحی کرده و دو چهره فتنه انگیز و انحراف بانقاب وارد انتخابات میشوند.
رئیس دفتر جامعه مدرسین بر لزوم هوشیاری مردم تاکید کرد و افزود: شنیده شده است که برخی افراد میخواهند از شهرهای کوچک و مرزی و جاهایی که میتوانند حساسیتهای قومی را برانگیزانند، آشوب به پا کنند.
وی گفت: غربیها این کار را در روسیه امتحان کردند و میخواهند در ایران اجرا کنند و نگاه اصلاح طلبان به دهان آنهاست.
وی با تاکید بر لزوم حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: نظرسنجیها نشان میدهد که بیش از 70 درصد مردم در انتخابات مجلس شرکت میکنند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس دفتر جامعه مدرسین گفت: اخیراً آیتالله مصباح یزدی پیشنهاد داد که اصولگرایان بر سر کاندیداهای مجلس به توافق بنشینند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ناصر سقای بیریا شامگاه سه شنبه در مراسم گرامیداشت حماسه عظیم 9 دی با عنوان "میدان انقلاب، خیابان وال استریت" که در دانشگاه قم برگزار شد، در پاسخ به سئوالی در مورد جبهه پایداری و جبهه متحد اصولگرایان اظهار داشت: جبهه پایداری یکی از اضلاع جبهه متحد اصولگرایات است اما گفتگو و اظهارنظرهایی در این جا وجود دارد.
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