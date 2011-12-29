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۸ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۲۴

کاووسی:

چهار هزار و 600 نفر روز از زنان روستایی استان قزوین آموزش دیدند

چهار هزار و 600 نفر روز از زنان روستایی استان قزوین آموزش دیدند

قزوین - خبرگزاری مهر: سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون چهار هزار و 600 نفر، روز از زنان روستایی تحت آموزش های ترویجی، کشاورزی قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جهانگیر کاووسی هدف از آموزش ها را ارتقاء دانش بهره برداران زن روستایی با توجه به سیاست های بخش کشاورزی دانست و اظهارداشت‌: این افراد در زمینه های زراعت، باغبانی، دام و دامپزشکی و حفظ نباتات تحت آموزش قرار گرفتند.
 
وی یادآور شد: از این میزان دوره 270 نفر روز در بخش زراعت، یک هزار و 221 نفر روز در بخش باغبانی، 964 نفر روز در بخش دام و دامپزشکی، 100 نفر روز در زمینه شیلات، 170 نفر روز در زمینه صنایع تبدیلی، یک هزار و شش نفر روز حفظ نباتات و 904 نفر روز در زمینه توانمند سازی تسهیلگران تحت آموزش های ترویجی قرار گرفتند.
 
 این مسئول بیان کرد: برگزاری دوره های آموزشی در ارتقاء سطح کیفی فعالیتهای بانوان روستایی بسیار تاثیر گذار بوده است.
 
کد مطلب 1495265

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