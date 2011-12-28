نبویان: در لیست انتخاباتی جبهه پایداری خواهم بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود نبویان عضو هیئت علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) صبح امروز چهارشنبه با حضور در ستاد ثبت نامی که در ستاد انتخابات کشور مستقر است در خصوص گمانه زنی هایی مبنی بر ائتلاف جریان انحرافی با جریان فتنه برای حضور در انتخابات مجلس نهم گفت: به نظر من ممکن است این کار انجام شود و شواهدی هم دال بر آن وجود دارد .

وی افزود: به عنوان مثال اگر شما خروجی های فرهنگی منحرفین را مانند روزنامه ایران ببینید متوجه خواهید شد که این روزنامه همان طور که در زمان اصلاحات علیه حجاب مطلب می نوشت در این دوره هم این کار را انجام می دهد.

وی تصریح کرد: همچنین ما در حال حاضر شاهد کمترین انتقاد از سوی جریان اصلاحات علیه منحرفین هستیم و این خود نشان دهنده آن است که این دو جریان زد و بندهایی در پشت پرده داشته باشند.

نبویان که قرار است از حوزه انتخابیه تهران در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت کند در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی نام شما در کدام لیست اصولگرایان قرار خواهد گرفت، گفت: با توجه به اینکه من عضو جبهه پایداری هستم طبیعتا برای حضور در انتخابات نامم در لیست این جبهه خواهد بود.