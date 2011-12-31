وبلاگها و سایتها در کرمانشاه، منابع نامطمئن اخبار

به گزارش خبرنگار مهر، استان کرمانشاه از نظر کمیت وبلاگ و سایتهای دولتی و شخصی رتبه بالایی در کشور دارد. این قضیه از یک سو امیدوار کننده است، ولی در برهه های خاصی، همانند ایام انتخابات شاهد مبادله و انتشار اخبار و گزارشهای مغرضانه در برخی از این فضاهای مجازی هستیم.

از چند ماه پیش برخی از وبلاگها و سایت های کرمانشاه تبلیغات انتخاباتی خود را شروع کرده اند و به سود شخص و گروه خاصی، اقدام به انتشار اخبار گوناگون می کنند.

از سوی دیگر، شاهد مشکل دیگری در فضای استان کرمانشاه هستیم، برخی از وبلاگها از خطوط قرمز قانون اساسی، پا را فراتر می گذارند و اقدام به هتاکی و اتهام زنی به مخالفان و برخی از شخصیتها می کنند.

ضرورت ساماندهی وبلاگها و سایت های استان کرمانشاه

مدیران و گردانندگان وبلاگها به طور مشخص شناخته شده و معلوم نیستند، همین عامل باعث شده است تا نویسندگان این فضای مجازی به راحتی و با فراغت بال اقدام به انتشار اخبار درست و نادرست خود کنند.

حال کدام نهاد یا سازمان مسئول ساماندهی و شناسنامه دار کردن وبلاگها و سایت های بی نام و نشان است، خود نیاز به مقالی مفصل تر دارد.

برخی از صاحبنظران اداره فرهنگ و ارشاد استان را مسئول ساماندهی فضای مجازی رسانه ای می دانند که در این باره باید اذعان کرد که اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قدرت نظارتی آنچنان قوی ندارد که به تنهایی اقدام به این ساماندهی کند.

برخی از سایتها که ظاهرا شناسنامه دار هستند، با تحلیل های مغرضانه و غیر کارشناسانه، اقدام به مشوش کردن جامعه می کنند و نه تنها مشکلی از دوش جامعه و مدیران برداشته نمی شود، بلکه خود به مشکل جدی تری تبدیل می شوند.

خوشبختانه کسانی که روزانه به اینترنت دسترسی دارند، نسبت به گذشته در مطالعه اخبار و گزارشها، بیشتر دقت می کنند و وبلاگها و سایتها را منبع کامل و درستی برای اخباردر فضاهای مجازی نمی دانند.

معارفه و تودیع پیش از موعد مدیران در فضای مجازی

یکی دیگر از اقدامات غیر قانونی برخی وبلاگها و سایت های موجود، اخبار تغییر مدیران و مسئولان است.

با نگاهی گذرا به فضای برخی از سایتها و وبلاگهای استان متوجه انتشار اخبار کذب از آمدن یا رفتن مدیران می شویم.

چندی پیش یکی از مدیران شهرستانی، در فضای یکی از وبلاگهای کرمانشاه به عنوان جانشین یکی از مدیران کل استان معرفی شده بود که خبرنگار مهر صحت این خبر را پیگیری کرد.

مدیر شهرستانی که در این سایت به عنوان مدیر کل اداره مذکور در استان معرفی شده بود، در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: خبر مدیرکل شدنم را یکی از دوستانم به من داد که خبر انتخاب بنده را در وبلاگ مذکور خوانده بود.

وی می افزاید: نه قبل و نه بعد از این خبر، حکمی از سوی کسی شفاهی یا کتبی مبنی بر مدیر کلی بنده، تحویل نگرفته ام.

این مدیر شهرستانی با انتقاد شدید از این وبلاگ می گوید: از دید دیگر، این خبر باعث کدورتی بین بنده وآن مدیر استانی شد که مدتها طول کشید تا این سو تفاهم برطرف شود.

از سویی دیگر، مدیرکل استانی در این باره به خبرنگار مهر می گوید: بنده چند ماه پیش به عنوان مدیر کل نمونه از سوی مدیران بالا انتخاب شدم ولی این خبر، بنده را تعجب زده کرد.

وی تصریح کرد: وبلاگها و سایتهای بی نام و نشان باید هر چه سریعتر ساماندهی شوند تا بیشتر از این، مسبب تخریب مسئولان و شخصیتها نشوند.

سال گذشته یکی از وبلاگها به نام شخص دیگری ایجاد شده بود و با زبان طنز و با استفاده از زمینه طنز، اقدام به انتشار دست نوشته هایی می کرد که در هر سطر آن اصول و فروع اسلام را به تمسخر گرفته بود و از سویی دیگر برای فردی که وبلاگ به نام او ثبت شده بود، مشکلات زیادی به وجود آمد و مدتها طول کشید که بی گناهی وی اثبات شود.

بر اساس این گزارش، نظارت و ساماندهی سایتها و وبلاگها در عرصه دنیای مجازی خبر، نیازی مبرم و ضروری است، زیرا اگر این رویه همچنان ادامه داشته باشد، باید در آینده ای نزدیک شاهد عواقب بدتر آن باشیم.

ارشاد اسلامی و دیگر نهادهای ذیربط می توانند با برنامه ریزی های عملی و نیز عملی، این حوزه را تا حد قابل قبولی ساماندهی کنند.

گزارش: مهدی زارعی

