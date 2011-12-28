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۷ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۳۳

آیینی به مهر خبر داد:

30 درصد از بافت‌های فرسوده بدون سند یا مالک/ تشکیل هیئت حل اختلاف

30 درصد از بافت‌های فرسوده بدون سند یا مالک/ تشکیل هیئت حل اختلاف

معاون شرکت مادرتخصصی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با بیان اینکه 20 تا 30 درصد از پلاک های بافت فرسوده یا مجهول الماک و یا بدون سند هستند، گفت: هیئت حل و فصل اختلافات ثبتی در هر شهرستان برای حل این مشکل تشکیل می شود.

محمد آیینی در گفتگو با مهر با اشاره به رونمایی از شیوه نامه سازوکار تشکیل هیئت حل و فصل اختلافات ثبتی اظهار داشت: یکی از مشکلات عمده بافت های فرسوده و موانع آن وجود املاکی است که یا سند ندارند و یا اینکه قولنامه های آنان قابل استناد نیست.

وی افزود: برخی از املاک هم بدون صاحب هستند و سند مالکیت برای آنها صادر نشده است و حتی برخی از آنها مجهول المالک هستند به این معنا که مالک وارد ثبت هم شده اما مالک بنا به دلایلی یا متواری و یا اینکه خارج از کشور است.

معاون شرکت مادرتخصصی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، افزود: بنابراین این پلاک ها به عنوان یکی از موانع نوسازی محله ای و یا منطقه ای محسوب می شوند و یک پروژه را با وقفه مواجه می کنند.

آیینی با اشاره به اینکه 20 تا 30 درصد از 70 هزار پلاک بافت فرسوده با این مشکل مواجه هستند، گفت: با تشکیل این هیئت ها که در هر شهرستان بصورت مستقل برگزار می شود مشکلات مربوط به این پلاک ها که مانع نوسازی محله ای هستند برطرف خواهد شد.

وی تصریح کرد: هیئت ها متشکل از یک قاضی، نماینده ثبت شهرستان و مدیرکل مسکن و شهرسازی استان است و درخواست صدور سند برای پلاک را بررسی و پس از آن دستور صدور سند داده می شود.

کد مطلب 1495270

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