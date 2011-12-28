فرحناز علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار نخستین مجموعه داستان خود خبر داد و گفت: این مجموعه شامل 14 داستان کوتاه است که در چند سال اخیر آنها را نوشته‌ام.

وی ادامه داد: سعی نکردم که این مجموعه سبک و فرم داستانی خاصی داشته باشد و به نوعی تم‌های متنوع داستان‌نویسی را در این اثر مورد استفاده قرار داده‌ام و هم داستان‌های رئال را می‌توان در این مجموعه دید و هم نمونه‌هایی از آثار غیر رئال و خیالی در آن وجود دارد.

این داستان‌نویس همچنین گفت: قرارداد انتشار این کتاب را با نام «آقای قاضی چه حکمی می‌دهید» با نشر گل‌آذین بسته‌ و آن را تحویل هم داده‌ام.

فرحناز علیزاده تاکنون در جشنواره‌های متعدد داستان‌نویسی حائز رتبه شده است که از میان آنها می‌توان به رتبه دوم نقد در جشنواره اصفهان و رتبه دوم مسابقه داستانی نویسندگان جوان کانون ادبیات ایران اشاره کرد.

وی هم‌اکنون نیز دبیر جلسات نقد کتاب فرهنگسرای اخلاق است.