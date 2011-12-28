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۷ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۱۵

به قلم فرحناز علیزاده/

حکم‌های آقای قاضی داستان شد

حکم‌های آقای قاضی داستان شد

فرحناز علیزاده نخستین مجموعه داستان خود را با نام «آقای قاضی چه حکمی می‌دهید» منتشر می‌کند.

فرحناز علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار نخستین مجموعه داستان خود خبر داد و گفت: این مجموعه شامل 14 داستان کوتاه است که در چند سال اخیر آنها را نوشته‌ام.

وی ادامه داد: سعی نکردم که این مجموعه سبک و فرم داستانی خاصی داشته باشد و به نوعی تم‌های متنوع داستان‌نویسی را در این اثر مورد استفاده قرار داده‌ام و هم داستان‌های رئال را می‌توان در این مجموعه دید و هم نمونه‌هایی از آثار غیر رئال و خیالی در آن وجود دارد.

این داستان‌نویس همچنین گفت: قرارداد انتشار این کتاب را با نام «آقای قاضی چه حکمی می‌دهید» با نشر گل‌آذین بسته‌ و آن را تحویل هم داده‌ام.

فرحناز علیزاده تاکنون در جشنواره‌های متعدد داستان‌نویسی حائز رتبه شده است که از میان آنها می‌توان به رتبه دوم نقد در جشنواره اصفهان و رتبه دوم مسابقه داستانی نویسندگان جوان کانون ادبیات ایران اشاره کرد.

وی هم‌اکنون نیز دبیر جلسات نقد کتاب فرهنگسرای اخلاق است.

کد مطلب 1495274

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