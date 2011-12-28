هدیه مطلوب بستگی به این دارد که از چه کسی دریافت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج این تحقیق که به مناسبت جشنهای پایان سال منتشر شده است، به روشی واضح نشان می دهند که نوع هدایای کریسمس و سال نو به نوع ارتباط میان میان هدیه دهنده و دریافت کننده بستگی دارد.

در این مطالعه که در دانشگاه تکنولوژی آکلند در نیوزلند انجام شد، دانشمندان برای بررسی نوع هدایایی که افراد ترجیح می دهند دریافت کنند یک سری سئوال را از حدود 250 داوطلب درباره آخرین تجربه خود در خصوص هدایایی که دریافت کرده اند پرسیدند. این مطالعه سطح فواید کاربردی، نمادین و احساسی هر هدیه را ارزیابی می کرد.

هدایای نمادین به مقولات مختلفی از جمله هدایای مارک دار، مد، سنتی و شیک تقسیم می شدند. هدایای احساسی به هدایای سرگرم کننده، غیرعادی و هیجان انگیز اطلاق می شد و هدایای کاربردی به منزله هدایای مفید و قابل استفاده بودند.

براساس گزارش لارپوبلیکا، نتایج این بررسیها نشان داد از دید دریافت کننده، فواید یک هدیه به نوع ارتباطی که با هدیه دهنده دارند وابسته است. به طوریکه وقتی هدیه دهنده یک دوست و یا یک خویشاوند نزدیک بود، شرکت کنندگان تمایل بیشتری به هدایای نمادین و کاربردی نسبت به هدایای احساسی نشان دادند.

درحقیقت، هرچه داوطلب به هدیه دهنده نزدیکتر بود، انتظار داشت هدایای نمادین بیشتری دریافت کند. اما اگر دریافت کننده با هدیه دهنده نزدیک بودند اما از مدتها قبل خبری از آن نداشت هدایای کاربردی و قابل استفاده را ترجیح می داد.