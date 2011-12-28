تعهد امسال همدان در احداث مسکن مهر شش هزار و 80 واحد است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قهرمانی مطلق عصر سه شنبه در کارگروه امور زیربنایی و تأمین مسکن شهرستان همدان افزود: در ماه گذشته و در سفر معاون اول رئیس جمهور به همدان چهار هزار و 800 واحد مسکونی در قالب بافت فرسوده، خودمالکین و مسکن مهر به بهره برداری رسید.

وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر روند پیشرفت مسکن مهر مشاغل آزاد همدان رضایت بخش است، گفت: با توجه به حجم فعالیت‌ها در بخش مسکن مهر، تعاونی‌ها کار بزرگی را در این حوزه انجام داده اند.

سال آینده اوج بهره‌برداری از واحدهای مسکن مهر همدان است

قهرمانی‌مطلق با بیان اینکه سال آینده اوج بهره‌برداری از واحدهای مسکن مهر استان همدان است، اظهار داشت: پیشرفت پروژه های مسکن مهر همدان حاصل تلاش و همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان است.

فرماندار همدان تاکید کرد: تأمین مسکن در شهرهای زیر 25 هزار نفر و در روستاها و شهرها، انقلابی را در بخش مسکن استان همدان ایجاد کرده است.

وی افزود: دولت با در اختیار گذاشتن زمین و تسهیلات مورد نیاز موجب پیشرفت خوبی در احداث مسکن مهر شده است.

معاون سارمان راه و شهرسازی استان همدان نیز گفت: در شهرهای بالای 25 هزار نفر شهرستان همدان 11 هزار و 284 واحد مسکونی عقد قرارداد شده که از این تعداد تاکنون 10 هزار و 596 واحد پروانه دریافت کرده اند و سه هزار و 897 واحد در مرحله نازک کاری است.

روند اجرای مسکن مهر شهرهای بالای 25 هزار نفرهمدان 74 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

حسین جلالیان با بیان اینکه عملیات اجرایی مسکن مهر شهرهای بالای 25 هزار نفر شهرستان همدان 74 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اظهار داشت: مسکن مهر انبوه سازان با 38 درصد پیشرفت، تعاونی‌ها 63 درصد‌، کارمندی 51 درصد و تعاونی کارگری 49 درصد پیشرفت در حال احداث است.

وی گفت: عملیات اجرایی مسکن مهر انبوه‌سازان با بیش از چهار هزار واحد، تعاونی مسکن مهر مشاغل آزاد با 10 هزار و 86 واحد، مسکن مهر کارمندی با 330 واحد، مسکن مهر کارگری با 417 واحد، تعاونی مسکن مهر معلمان با 100 واحد و مسکن مهر حوزه علمیه 50 با واحد در حال انجام است.