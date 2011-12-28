توصیه مراجع برای حضور لاریجانی در انتخابات مجلس نهم از حوزه انتخابیه قم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام فصیحی مسئول دفتر علی لاریجانی در قم با بیان اینکه حضرات آیات عظام صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی و سبحانی و نوری همدانی از تلاش های رئیس مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی چه به عنوان نماینده مردم شیریف قم و چه به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیر کردند، گفت: این مراجع بزرگوار به دکتر لاریجانی توصیه فرمودند با توجه به قرار داشتن مرقد مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) و حوزه علمیه قم و همچنین مردم پیشرو و انقلابی شهر مقدس هم که از ویژگی های منحصر به فرد این شهر محسوب می شود لازم است از حوزه انتخابیه شهر مقدس قم در انتخابات مجلس نهم شرکت کنند.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 12 اسفند ماه امسال برگزار می شود. داوطلبان حضور در انتخابات مجلس تا بعدازظهر روز جمعه نهم دی ماه فرصت دارند در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کنند.