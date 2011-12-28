اعلام میانجیگری ایران برای حل بحران عراق/ دیدار با طالبانی و الهاشمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، عراق در آخرین هفته های سال 2011 میلادی در حالی که حضور نظامیان آمریکایی در این کشور پس از 9 سال رو به پایان است با بحران سیاسی و ناامنی دست و پنجه نرم می کند.

پس از اینکه مدارک و شواهد موجود نشان داد طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق در انفجار در ورودی مقابل پارلمان دست داشته است و وی قصد ترور نوری المالکی نخست وزیر عراق را داشته است شورای عالی قضایی این کشور حکم بازداشت هاشمی را صادر کرد.

وی در پی صدور این حکم به اربیل کردستان عراق پناهنده شد و مسعود بارزانی رئیس و دیگر مقامات کردستان عراق ضمن حمایت از وی آمادگی خود را برگزاری محاکمه هاشمی در کردستان اعلام کردند.

هاشمی در حال حاضر در دار یکی از منازل جلال طالبانی در منطقه "قلعه شولان" یک منطقه دور افتاده در 60 کیلومتری شمال سلیمانیه در نزدیکی مرزهای ایران مستقر است.

در همین راستا اسامه النجیفی رئیس پارلمان عراق و جلال طالبانی رئیس جمهور این کشور شب گذشته در منطقه کردستان عراق با یکدیگر دیدار و درباره بحران سیاسی فعلی این کشور رایزنی کردند.

دو طرف توافق کردند قضیه طارق الهاشمی از طریق اقدامات قضایی و قانونی حل و فصل شود تا حقایق به طور کامل روشن شود.

طالبانی و نجیفی همچنین توافق کردند برای بهبود وضعیت سیاسی کشور یک کنفرانس ملی با حضور تمام احزاب و گروه های سیاسی برگزار شود. به زمان و مکان برگزاری این کنفرانس اشاره ای نشده است.

در این دیدار تاکید شد که از تبلیغات منفی و اقداماتی که فضای سیاسی کشور را متشنج و اوضاع را پیچیده تر می کند پرهیز کنند.

از سوی دیگر یک منبع بلندپایه و نزدیک به نوری المالکی اعلام کرد که طرفهای عراقی در حال رایزنی با ایران هستند تا این کشور در قضیه طارق الهاشمی میانجیگری کند.

بنا بر اعلام منابع حزبی کردستان عراق یک هیئت ایرانی بلندپایه هم اکنون برای میانجیگری در بحران سیاسی عراق در منطقه کردستان به سر می برند.

این منابع افزودند: هیئت ایرانی 3 روز پیش وارد کردستان عراق شده و سلسله دیدارهایی را با جلال طالبانی، مسعود بارزانی و طارق الهاشمی داشته اند.

گفته می شود هیئت ایرانی پیشنهاد داده است یک نشست سیاسی در شهر اربیل برگزار شود، اما نوری المالکی از حضور سرباز زده است متقابلا مسعود بارزانی نیز با برگزاری نشست در بغداد مخالفت کرده است.

هیئت ایرانی در حال حاضر پیشنهاد برگزاری این نشست در سلیمانیه یا ایران را مطرح کرده است که مقامات عراقی تاکنون واکنشی به این موضوع نشان نداده اند.