به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی صادقی در نشست بررسی آراء و اندیشه‌های روشنفکری جهان تشیع که شامگاه سه شنبه با حضور جمعی از طلاب در مر کز تخصصی شیعه‌شناسی برگزار شد با اشاره به وجود ۴ جریان روشنفکری در جهان تشیع اظهار داشت: جریان تفسیری مدرن که به تغییر در فهم متون دینی می‌پردازد همچنین جریان علم گرایی که به ساده و پیچیده تقسیم می‌شوند و جریان عقل گرای فلسفی ۴ جریان معروف روشنفکری دینی در تشیع محسوب می‌شوند.



وی ادامه داد: جریان علم گرایی ساده را کسانی مانند بازرگان رهبری می‌کردند و این افراد سعی می‌کردند تا احکام دینی و آیات را با مسائل علمی روز تطبیق بدهند.



صادقی اضافه کرد: جریان علم گرایی نوع دیگری است که براساس معارف برون دینی به تاویل معارف درون دینی می‌پردازد.



عضو هیئت علمی موسسه دارالحدیث با اشاه به وجود جریان چهارم با عنوان جریان عقل گرای فلسفه گر تصریح کرد: این گروه فکری کاملا تعبدستیز است و در صدد است تا براساس عقلانیت محض، معنویت کمرنگی را به نام دین درست کند.



وی با اشاره به ویژگیهای مشترک این گروه‌های فکری بیان داشت: حدیث ستیزی از ویژگیهای مشترک این گروه‌ها محسوب می‌شود چون حدیث در تفسیر قرآن کاربرد زیادی دارد.



صادقی ارائه تفسیر حداقلی از دین و زمانمند دانستن کارآیی احکام را از دیگر مشترکات دیدگاههای جریانات روشنفکری برشمرد.



وی اظهار داشت: این جریانات به تکامل سیر دینی معتقدند و می‌گویند این روند تکاملی توسط مراجع ادامه نیافته است و اگر پیامبر (ص) زنده بود در بسیاری از احکام تغییر ایجاد می‌شد.



وی با اشاره به تعدد زوجات به صورت نامحدود در دوره بعثت و محدود شدن آن به ۴ همسری را از جمله این مصادیق دانست و اظهار داشت: این گروه‌ها می‌گویند اگر پیامبر(ص) زنده می‌ماندند ۴ همسری به تک همسری محدود می‌شد.



مدرس حوزه علمیه در پاسخ سئوالی مبنی بر اینکه آیا جریانات روشنفکری تهدید است یا فرصت اظهار داشت: کمترین خاصیت این جریانات آن است که نمی‌گذارند حوزه‌های علمیه به خواب فکری فرو برود.



صادقی اضافه کرد: این جریانات با ترجمه دیدگاههای فلسفی و کلامی غرب فرصتی را پیش روی عالمان می‌گشایند که می‌توان از آن بهره گرفت.



وی تبلیغ دیدگاههای این جریانات در سطح عموم مردم و اذهان جوانان که قدرت تحلیل مسائل را ندارند از مهم‌ترین تهدیدات این جریانات دانست.



صادقی تاکید کرد: در عین حال وجود این جریانات باعث ایجاد زایش فکری در حوزه شده و خواهد شد.



وی در ادامه با اشاره به وجود دیدگاههای مشترک میان اندیشمندان اسلامی بر لزوم ارتباط با این دیدگاه‌ها تاکید کرد.



وی در پاسخ به سئوالی که دیدگاههای گروه انحرافی تا چه حد ماخوذ از اندیشه های سیدحسین نصر است بیان داشت: جریان انحراف بنیاد فلسفی ندارد و بی‌سواد‌تر از آن است که ماخوذ از این مسائل باشد.



وی با اشاره به دیدگاه‌های بازرگان و قیاس آن با سروش با تاکید بر اینکه منظومه فکری این دو نفر کاملا با هم متفاوت است تاکید کرد: هر دو از علم شروع کرده‌اند اما دیدگاههای بازرگان با وجود ساده بودن شخصیت و مذهبی بودن او و داشتن دغدغه دینی مبنائا دچار اشکال بود.



صادقی اضافه کرد: اما سروش با تاثیرپذیری از اندیشه‌های غربی به جایی رسیده است که قرآن را سخن بشری می‌داند و الوهیت آن را زیر سئوال می‌برد.