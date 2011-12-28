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۷ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۳۱

راهپیمایی نهم دی در شهرری بعد از اقامه نماز جمعه برگزار می شود

راهپیمایی نهم دی در شهرری بعد از اقامه نماز جمعه برگزار می شود

شهرری - خبرگزاری مهر: به مناسب سالروز حماسه نهم دیماه 88، راهپیمایی مردم شهرستان ری بعد از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان ری صبح چهارشنبه با حضور فرماندار، امام جمعه و دیگر مسئولان این منطقه با محوریت برنامه های نهم دی تشکیل و برنامه ریزیهای راهپیمایی در این نشست صورت گرفت.

در این جلسه حجت الاسلام پناهیان به عنوان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته شهرری معرفی شد.

امام جمعه شهرری در ابتدای این جلسه با اشاره به سالروز حماسه 9 دی، به بیان سخنانی پیرامون نقش کلیدی مقام معظم رهبری و بصیرت مردم در شکل گیری حماسه 9 دی پرداخت و همچنین نکاتی را درباره حوادث پس از انتخابات سال 88 بیان کرد

فرماندار شهرستان ری نیز با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره نهم دیماه، خواستار حضور پرشور مردم و هماهنگی ادارات شهرستان برای هرچه بهتر برگزار شدن بزرگداشت این روز شد.

کد مطلب 1495293

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