راهبردهای چهارده گانه جبهه متحد اصولگرایان

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی دبیر هیات اجرایی جبهه متحد اصولگرایان در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان، با بیان اینکه راهبردهای برنامه جبهه متحد اصولگرایان در چهارده بند تنظیم شده، موارد آن را بدین شرح اعلام کرد:



۱. تاکید بر ارزشهای انقلاب اسلامی، سیره نورانی حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) و فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)



۲. فعالیت براساس منشور اصولگرایان مصوب جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران و در قالب جبهه متحد اصولگرایان مورد توافق حضرت آیت الله مهدوی کنی و حضرت آیت الله یزدی



۳. قانون مداری و رعایت اخلاق اسلامی در تمامی مراحل



۴. ساماندهی اقشار مؤثر بویژه نخبگان حوزه و دانشگاه و تعامل مثبت با آنها از طریق موثرین هر قشر



۵. ایجاد تشکیلات فراگیر انتخاباتی، کارآمد و مقبول اکثریت اصولگرایان



۶. ارتباط با همه اصولگرایان برای همفکری، مشارکت و جذب ظرفیت های آنها



۷. تولید فکر و تحلیل کارآمدی ، گفتمان سازی و جریان‌سازی مثبت اجتماعی و افزایش شور و نشاط انقلابی در جامعه



۸. رصد صحنه رقابت انتخاباتی در کشور و مواجهه موثر با عوامل فتنه گر، منحرف و فاسد برای پیروزی در انتخابات



۹. شناسایی نیروهای کارآمد اصولگرا، ارتباط با نامزدهای شایسته انتخابات مجلس و ایجاد تفاهم حداکثری پیرامون شایسته ترین آنها



۱۰. تعامل فعال با افراد و گروه‌های مرجع و پیگیری همراه نمودن آنها



۱۱. فهم درست مطالبات عمومی جامعه، نیازها و کاستی‌های موجود و تنظیم برنامه ها و شعارها برابر آنها و پرهیز از دادن وعده های نادرست انتخاباتی



۱۲. ارایه الگوهای ساده، کم هزینه، جذاب وموثر تبلیغاتی



۱۳. آسیب شناسی مجلس هفتم و هشتم و ارایه راهبردها و برنامه های کلان مجلس نهم



۱۴. اعلام مواضع شفاف و انعکاس اخبار به موقع جبهه متحد اصولگرایان



عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان همچنین تصریح کرد: اهداف عملیاتی، برنامه و شرح وظایف ستاد جبهه متحد اصولگرایان مبتنی بر این راهبردها تنظیم شده است.



متکی در پاسخ به سوالی درباره چگونگی تهیه لیست انتخاباتی جبهه متحد نیز گفت: فهرست نهایی نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان بر مبنای همین اهداف عملیاتی و برنامه ها تهیه خواهد شد.