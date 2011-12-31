نهم دی تجلی بصیرت و ولایت مداری امت/ حماسه ای دیگر در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، دی ماه سال 88 بود که عده ای از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیراهن خونین تقلب در انتخابات را در دست گرفته وبه بهانه خونخواهی آرای مردم، طرفداران خویش را به خیابان های پایتخت ریخته این افراد هم از فرصت استفاده کرده و پرچم امام حسین را مانند یزیدیان به آتش کشیده و ولی فقیه زمان را به جرم این که نامش علی است به باد ناسزا گرفته و پیر فرزانه انقلاب را هم از این ناسزا ها بی نصیب نگذاشتند.

جالب بود کسانی که پرچم سبز اهل بیت را بر دست خود می بستند با دستان ناپاک خود آن پرچم را آتش زدند وبه همگان نشان دادند که خوارج زمان امام علی (ع) واز اصحاب معاویه بدتر هستند این ها باسوزاندن پرچم امام حسین و اهانت به پیر فرزانه انقلاب و نایب برحقش امام خامنه ای نشان دادند کینه حسین (ع) را بر دل دارند نه محبتش را، این فتنه گران سال 88 را برای مردم به سال هشتاد اشک تبدیل کردند.

مردم ولایت مدار ایران نیز در نهم دی با اراده تمام و با بصیرت بی نظیر و در حرکتی ماندگار در تاریخ انقلاب بر خلاف آنچه که عده ای فکر می کردند مردم را به سیزده بدرفرستاده اند تا نقشه های شوم خود را عملی کنند به صحنه آمده و به جای این که به سیزده به در رفته باشند به فتنه بدرآمدند و آنچنان فتنه گران را به در کردند که دیگرجرات نکنند در هیچ برهه ای از تاریخ به مقدسات دینی، معمارکبیر انقلاب و نایب برحقش یعنی امام خامنه ای توهین کنند.

نهم دی حرکتی ماندگار و نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی است

نماینده مردم بیرجند ودرمیان در مجلس شورای اسلامی در گفتگوبا مهر اظهارداشت: نهم دی، حرکتی ماندگار ونقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی است.

حجت الاسلام حسین ابراهیمی تصریح کرد: حماسه نهم دی پاسخ دندان شکن ملت شریف ایران به هتک حرمت و قانون شکنی های جسورانه فتنه گران به مقدسات دینی واصل ولایت فقیه بود.

وی افزود: اگر تاریخ انقلاب را بررسی کنیم هیچ حرکتی بعد از انقلاب به گستردگی حرکت وشور هیجان مردم در نهم دی ماه سال 88 نیست و در این روز مردم بار دیگر نشان دادند که در مقابل هر توطئه ای با بصیرت، هوشیاری وآگاهی ایستادگی کرده و همواره حامی ولایت هستند.

نماینده مردم بیرجند ودرمیان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی مردم باید با بصیرت و درس گرفتن از حماسه نهم دی در انتخابات مشارکت حداکثری داشته وشخصی را که به آرمان های انقلاب واصل ولایت فقیه پایبند است را به عنوان نماینده خود انتخاب کنند.

حجت الاسلام ابراهیمی یادآورشد: مردم باید آگاه باشند و بدانند که دشمنان انقلاب در این انتخابات نیز دست از توطئه برنخواهند داشت بنابراین باید با بصیرت و با توجه به رهنمودهای رهبری شخص اصلح را انتخاب کرده و با حضور پرشور در انتخابات پشتیبانی خود را از نظام در مقابل دیده جهانیان به نمایش بگذارند.

نهم دی، نشانه پیوند عمیق امت با ولایت است

نماینده مردم قاین در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: حماسه نهم دی ماه نشانه پیوندعمیق امت با اصل ولایت فقیه وآرمان های انقلاب است.

حجت الاسلام موسی قربانی با بیان این که حماسه نهم دی آبی بر آتش فتنه گران ریخت، تصریح کرد: این حماسه پایانی بر سوء استفاده فتنه گران از احساسات مردم و مقدسات دینی بود.

وی افزود: مردم با خلق حماسه نهم دی به دشمنان نظام و فتنه گران نشان دادند که توهین به امام حسین (ع) و اصل ولایت فقیه به عنوان محوری ترین اصل نظام را تحمل نکرده و برای همیشه از انقلاب که در بهمن سال 57 خلق کرده اند پشتیبانی می کنند.

نماینده مردم قاین در مجلس شورای اسلامی با بیان این که نهم دی ماه تبلور رهنمودهای مقام معظم رهبری پیرامون اصل بصیرت بود، ادامه داد: مردم در این روز پیوند ناگسستنی خود را با ولایت به جهانیان نشان دادند.

حجت الاسلام قربانی یادآورشد: حماسه نهم دی بار دیگر نشان داد که دشمنان نظام دست از توطئه برعلیه نظام بر نداشته ومردم باید همواره با بصیرت و آگاهی مراقب توطئه دشمنان باشند.

نهم دی مصداق بارز پیوند عاشورایی امام وامت بود

دبیرکانون جوانان حزب موتلفه خراسان جنوبی در گفتگوبا مهر اظهارداشت: حماسه نهم دی مصداق بارز پیوند عاشورایی امام و امت بود.

محمد بوشادی با بیان این که انسانها با آراستگی به زینت بصیرت،جایگاه ولایت را درک می کنند تصریح کرد: بندگان خداوند حول محور ولایت به میثاق و یکرنگی می رسند و نهم دی نیز مصداق بارز این میثاق پس از فتنه سال 88 بود.

وی افزود: تازمانی که مردم در مسیر ولایت گام بردارندهرگز فتنه های مانند فتنه سال 88 تکرار نخواهد شد وعدم شناخت دشمن از ولایت مداری ملت رشید ایران یکی از اصلی ترین دلایل شکست دشمن در فتنه سال 88 بود.

دبیر کانون جوانان حزب موتلفه خراسان جنوبی ادامه داد: با توجه به درپیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی عبرت گرفتن از فتنه سال 88 و درک حماسه نهم دی می تواند بهترین راهنما برای یک انتخاب درست در انتخابات مجلس شورای اسلامی باشد.

بوشادی با بیان این که برندگان اصلی حماسه نهم دی همان برندگان انقلاب اسلامی در سال 57 یعنی مردم هستند، یادآورشد: هدایتگری مقام عظمای ولایت امام خامنه ای مهم ترین وسیله دست یابی ملت ایران به آرمان ها واهداف بلند انقلاب است.