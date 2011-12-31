خبرنگاران خبرگزاری مهر کرمانشاه تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلیمانی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه به همراه علی اکبر دارابی و تنی چند از کارکنان حوزه کاری خود، با حضور در دفتر خبرگزاری مهر کرمانشاه، از نزدیک مسائل و معضلات فرهنگی استان را بررسی کردند.

در این دیدار، مدیرکل منابع طبیعی استان کرمانشاه با اشاره به عملکرد خبرگزاری مهر در این مدت گفت: خوشبختانه در حال حاضر، خبرگزاری مهر کرمانشاه توانسته است سیر اطلاع رسانی در استان کرمانشاه را به سوی آینده ای بهتر تغییر دهد.

سلیمانی تاکید کرد: یکی از خدمات ارزنده خبرگزاری مهر کرمانشاه به تهیه گزارش از مناطق و روستاهای محروم استان برمی گردد و در این مدت توانسته است کار خبری و رسانه ای را از حیطه ادارات و مدیران استان، به سوی خارج از شهر و بیان نارسایی های مختلف استان سوق دهد.

در ادامه این دیدار، رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرمانشاه نیز ضمن تقدیر از زحمات خبرگزاری مهر کرمانشاه، گفت: مدیران و دلسوزان استان دوست دارند که خبرگزاری مهر کرمانشاه به روند صعودی ادامه دهد و در جامعه رسانه ای کرمانشاه منشا خدمات و تحولات ارزنده باشد.

در این دیدار، مهدی زارعی، سرپرست خبرگزاری مهر کرمانشاه نیز با تقدیر و تشکر از حمایتهای برخی از مدیران استان از این خبرگزاری، گفت: این خبرگزاری با هدف خدمت به جامعه و استان کرمانشاه فعالیت می کند و از مسئولان استان به خصوص استاندار کرمانشاه به خاطر حمایتها و رهنمودهای دلسوزانه خود تقدیر می کنیم و امیدواریم که مسئولان استان بیش از پیش به جامعه رسانه ای کرمانشاه توجه کنند.

زارعی تاکید کرد: در اینجا جا دارد از توجه و دلسوزی های مدیران منابع طبیعی، راه و ترابری و تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه نسبت به اوضاع اطراف خود تشکر کنم.

وی در پایان سخنان خود افزود: چندی پیش گزارشی از محرومیتهای چند روستا در این خبرگزاری منتشر شد که خوشبختانه این مدیران در اسرع وقت، به این روستا مراجعه و نسبت به حل مشکلات این دوستان رسیدگی کردند.

در پایان این دیدار، مدیران منابع طبیعی استان و شهرستان کرمانشاه با اهدای لوح سپاس از خدمات ارزنده سرپرست و خبرنگاران خبرگزاری مهر کرمانشاه تقدیر کردند.