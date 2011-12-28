45 نفر در همدان برای کاندیداتوری مجلس نهم ثبت نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فتحیان اظهار داشت: تا پایان چهارمین روز ثبت نام، 45 نفر در استان همدان برای ثبت نام خود به عنوان کاندیدای انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی از ثبت نام دو نفر خانم در حوزه انتخابیه همدان و فامنین خبر داد و افزود: بقیه ثبت‌نام‌کنندگان نیز آقا بوده‌اند.

فتحیان نسب افزود: مسن‌ترین فرد ثبت نام شده با 61 سال از تویسرکان و جوان‌ ترین داوطلب نیز با 31 سال از ملایر بوده است.

وی گفت: در حوزه انتخابیه همدان، فامنین پنج نفر، در حوزه انتخابیه ملایر سه نفر، در حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ دو نفر، در حوزه انتخابیه نهاوند سه نفر، در حوزه انتخابیه تویسرکان دو نفر و در حوزه انتخابیه " رزن یک نفر ثبت نام کرده‌اند.