دوتن از وفاداران صدام دستگير شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، نيروهاي آمريكايي در عمليات جستجو براي پيدا كردن صدام دوتن از وفاداران او را در 40 كيلومتري تكريت بازداشت كردند.

عمليات براي جستجوي صدام همچنان ادامه دارد و از روز جمعه تاكنون افراد مظنوني دستگير شده اند كه يكي از افراد بازداشت شده در روز جمعه بنابر آخرين گزارشات از افراد رده بالا در جنگ هاي چريكي عليه نظاميان آمريكايي بوده است.

در عين حال برخي مقامات اعلام كردند افراد بازداشت شده كه در حملات چريكي شركت داشته اند با صدام رابطه نزديكي نداشته اند.

جسلين آبيرل سرگرد ارتش آمريكا اعلام كرد كه هيچ يك از افراد بازداشت شده نبايد كم اهميت قلمداد شوند زيرا در عمليات جستجو در هفته گذشته ما تنها 24 ساعت با فردي كه آنها تصور مي كنند در حال حاضر مسئوليت محافظت از صدام را دارد فاصله داشتيم.

سرهنگ دوم استيو راسل از هنگ پياده ارتش آمريكا امروز اظهار كرد كه ما هر روز شاهد ناپديد شدن افراد بسياري از رژيم صدام هستيم به همين خاطر محافظت از افراد باقي مانده از رژيم گذشته در حال حاضر براي ما اهميت زيادي دارد.