  1. استانها
  2. قم
۷ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۴۱

با حضور مردم و مسولان/

مراسم یادبود بخشدار فقید کهک برگزار شد

مراسم یادبود بخشدار فقید کهک برگزار شد

قم - خبرگزاری مهر: مراسم یادبود مرحوم هادی مظفر سعادتی بخشدار فقید و پرتلاش بخش کهک،با حضور خیل عظیم مردم و مسولان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم یادبود بخشدار فقید بخش کهک شامگاه سه شنبه با حضور اقشار مختلف مردم قدر‌شناس و عزادار بخش‌های مرکزی، کهک و مسولان شهرستان و استان و اعضای شورای اداری استان، در مسجد جامع شهر قنوات برگزار شد.

استاندار قم در حاشیه این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم مظفر سعادتی، به سوابق اجرایی و تلاش‌ها و خدمات ارزنده و ماندگار آن مرحوم اشاره و تصریح کرد: مرحوم مظفر سعادتی از جمله مدیران پرتلاش، ساعی و خدومی بودند که دغدغه‌ای جزء خدمت بی‌منت به مردم و گره گشایی از مشکلات آن‌ها و عمران و آبادانی منطقه نداشت.

حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین موسی‌پور به روحیه مردمی آن مرحوم اشاره کرد و گفت: مرحوم مظفر سعادتی به عنوان مدیری لایق و وارسته همواره در هر جایگاه و توفیق خدمتگزاری با تمام وجود و عشق و علاقه به مردم حاضر شده و تشییع باشکوه پیکر آن مرحوم و حضور گسترده تمامی اقشار و حزن و اندوه امروز مردم و تمام کسانی که آشنایی و‌شناختی نسبت به این بزرگوار داشتند، نشان گر این ویژگی بارز و برجسته است.

وی ضمن تسلیت درگذشت این مدیرارزشی و ولایی به خانواده و بستگان آن مرحوم و عموم جامعه مدیران استان و شهرستان گفت: آن مرحوم در طول قریب به شش سال مسؤلیت در بخشداری کهک، منشاء خدمات و اقدامات ارزنده‌ای در جهت عمران و آبادانی منطقه بود و بی‌تردید مردم قدر‌شناس این بخش یاد و خاطره و زحمات ارزشمند و ماندگار این خدمتگزار صادق را از یاد نخواهند برد.

یادآور می شود: مرحوم هادی مظفر سعادتی از ایثارگران دوران دفاع مقدس بودند که از اواخر سال ۸۴ در مسئولیت بخشدار کهک انجام وظیفه می‌کرد و شامگاه یکشنبه این هفته پس از تحمل یک دوره بیماری طاقت فرسا به دیار باقی شتافتند.

کد مطلب 1495305

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها