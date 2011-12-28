مراسم یادبود بخشدار فقید کهک برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم یادبود بخشدار فقید بخش کهک شامگاه سه شنبه با حضور اقشار مختلف مردم قدر‌شناس و عزادار بخش‌های مرکزی، کهک و مسولان شهرستان و استان و اعضای شورای اداری استان، در مسجد جامع شهر قنوات برگزار شد.



استاندار قم در حاشیه این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم مظفر سعادتی، به سوابق اجرایی و تلاش‌ها و خدمات ارزنده و ماندگار آن مرحوم اشاره و تصریح کرد: مرحوم مظفر سعادتی از جمله مدیران پرتلاش، ساعی و خدومی بودند که دغدغه‌ای جزء خدمت بی‌منت به مردم و گره گشایی از مشکلات آن‌ها و عمران و آبادانی منطقه نداشت.



حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین موسی‌پور به روحیه مردمی آن مرحوم اشاره کرد و گفت: مرحوم مظفر سعادتی به عنوان مدیری لایق و وارسته همواره در هر جایگاه و توفیق خدمتگزاری با تمام وجود و عشق و علاقه به مردم حاضر شده و تشییع باشکوه پیکر آن مرحوم و حضور گسترده تمامی اقشار و حزن و اندوه امروز مردم و تمام کسانی که آشنایی و‌شناختی نسبت به این بزرگوار داشتند، نشان گر این ویژگی بارز و برجسته است.



وی ضمن تسلیت درگذشت این مدیرارزشی و ولایی به خانواده و بستگان آن مرحوم و عموم جامعه مدیران استان و شهرستان گفت: آن مرحوم در طول قریب به شش سال مسؤلیت در بخشداری کهک، منشاء خدمات و اقدامات ارزنده‌ای در جهت عمران و آبادانی منطقه بود و بی‌تردید مردم قدر‌شناس این بخش یاد و خاطره و زحمات ارزشمند و ماندگار این خدمتگزار صادق را از یاد نخواهند برد.



یادآور می شود: مرحوم هادی مظفر سعادتی از ایثارگران دوران دفاع مقدس بودند که از اواخر سال ۸۴ در مسئولیت بخشدار کهک انجام وظیفه می‌کرد و شامگاه یکشنبه این هفته پس از تحمل یک دوره بیماری طاقت فرسا به دیار باقی شتافتند.