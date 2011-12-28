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۷ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۱۰

اجرای مانور زلزله در مدارس جنوب تهران

اجرای مانور زلزله در مدارس جنوب تهران

شهرداری منطقه 16 به مناسبت روز ملی ایمنی و زلزله، با همکاری اداره آموزشهای شهروندی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی و مشارکت ادارات آموزش و پرورش، هلال احمر، آتش نشانی، مانور آموزشی ایمنی و زلزله را در مدرسه راهنمایی دخترانه انوری زاده برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مانور مهندس مشاری مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران، خالقی مدیر آموزش و پرورش منطقه 16، تیموری معاون امور اجتماعی و فرهنگی به همراه شهردار ناحیه 6 و روسای ادارات حضور داشتند.

بعد از به صدا در آوردن زنگ ایمنی و زلزله توسط مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران، مانور همراه با آموزش پناه گیری در مدرسه ، تخلیه اضطراری و نکاتی در خصوص امنیت بعد از زلزله آغاز شد.

در این برنامه نکاتی در خصوص اهمیت آموزش در پیشگیری از بلای طبیعی تیموری معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه ارائه شد و کارگاه آموزشی تریاژ و اقدامات اولیه توسط اورژانس، کارگاه آموزشی اطفاء حریق توسط آتش نشانی، کارگاههای آموزشی چادرزنی و اسکان اضطراری و CPR و کنترل علائم حیاتی توسط هلال احمر انجام گردید و در پایان قرائت بیانیه ایمنی و زلزله توسط شهردار مدرسه انجام شد.
 

کد مطلب 1495309

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