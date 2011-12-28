اجرای مانور زلزله در مدارس جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مانور مهندس مشاری مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران، خالقی مدیر آموزش و پرورش منطقه 16، تیموری معاون امور اجتماعی و فرهنگی به همراه شهردار ناحیه 6 و روسای ادارات حضور داشتند.

بعد از به صدا در آوردن زنگ ایمنی و زلزله توسط مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران، مانور همراه با آموزش پناه گیری در مدرسه ، تخلیه اضطراری و نکاتی در خصوص امنیت بعد از زلزله آغاز شد.

در این برنامه نکاتی در خصوص اهمیت آموزش در پیشگیری از بلای طبیعی تیموری معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه ارائه شد و کارگاه آموزشی تریاژ و اقدامات اولیه توسط اورژانس، کارگاه آموزشی اطفاء حریق توسط آتش نشانی، کارگاههای آموزشی چادرزنی و اسکان اضطراری و CPR و کنترل علائم حیاتی توسط هلال احمر انجام گردید و در پایان قرائت بیانیه ایمنی و زلزله توسط شهردار مدرسه انجام شد.

