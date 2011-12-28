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۷ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۳۹

تاجیک:

آگاهی مردم نسبت به روند برگزاری انتخابات اعتماد عمومی را افزایش می دهد

آگاهی مردم نسبت به روند برگزاری انتخابات اعتماد عمومی را افزایش می دهد

پاکدشت - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی فرمانداری شهرستان پاکدشت تأکید کرد: در صورتی که مردم به روند برگزاری انتخابات آگاهی داشته باشند، این موضوع می تواند اعتماد عمومی را نسبت به برگزاری انتخابات بیش از پیش افزایش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، عین الله تاجیک صبح چهارشنبه در نشست مطبوعاتی در جمع خبرنگاران افزود: در مراحل مختلف اجرای انتخابات، بر لزوم حضور اصناف و اقشار مختلف مردم تأکید شده و نقش مردم همواره در متن موضوعات پیش بینی شده است.

وی گفت: دولت برگزاری انتخاباتی سالم، مطمئن و پرشور را از وظایف ذاتی خود می داند و در این راستا تمام اهتمام خود را به کار بسته است.

این مسئول اضافه کرد: ایادی استکبار می خواهند با توطئه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی برای ما مشکل ایجاد کند، اما مردم ایران اسلامی با هوشیاری و بصیرت لازم، گوش به فرمان مقام معظم رهبری همچون گذشته اجازه نخواهند داد دشمنان به اهداف شوم خود دست یابند و با مشارکت حداکثری یک بار دیگر مشت محکمی بر دهان استکبار خواهند زد.

کد مطلب 1495311

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