آگاهی مردم نسبت به روند برگزاری انتخابات اعتماد عمومی را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، عین الله تاجیک صبح چهارشنبه در نشست مطبوعاتی در جمع خبرنگاران افزود: در مراحل مختلف اجرای انتخابات، بر لزوم حضور اصناف و اقشار مختلف مردم تأکید شده و نقش مردم همواره در متن موضوعات پیش بینی شده است.

وی گفت: دولت برگزاری انتخاباتی سالم، مطمئن و پرشور را از وظایف ذاتی خود می داند و در این راستا تمام اهتمام خود را به کار بسته است.

این مسئول اضافه کرد: ایادی استکبار می خواهند با توطئه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی برای ما مشکل ایجاد کند، اما مردم ایران اسلامی با هوشیاری و بصیرت لازم، گوش به فرمان مقام معظم رهبری همچون گذشته اجازه نخواهند داد دشمنان به اهداف شوم خود دست یابند و با مشارکت حداکثری یک بار دیگر مشت محکمی بر دهان استکبار خواهند زد.