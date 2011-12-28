به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی در این دیدار یادآور شد: ما معتقدیم حوزه سیاست‌گذاری به شورای عالی انقلاب فرهنگی مربوط می‌شود و مجلس نیز در حیطه قانونگذاری فعال است و هیچ دوباره‌کاری و تداخلی در این باره مشاهده نمی‌شود.

وی خواستار اختصاص بودجه مناسب برای فعالیت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی شد.

همچنین دکتر مخبردزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به سئوالات نمایندگان گفت: در چند سال اخیر بیش از 80 درصد از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرایی شده و مواردی که معطل مانده قلیل است.

وی اضافه کرد: ما به ارتباط وثیق بین مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی اعتقاد داریم زیرا بعضی از مصوبات شورای عالی برای اجرایی شدن به قوانینی نیاز دارند که باید از تصویب مجلس بگذرد.

نشست مشترک محمدرضا مخبر دزفولی و جمعی از مدیران دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی روز گذشته در محل این کمیسیون برگزار شد و علی عباسپور رئیس کمیسیون آموزش مجلس، در این دیدار با اشاره به همکاری میان شورا و مجلس در اجرای نقشه جامع علمی کشور، گفت: کمیسیون آموزش و تحقیقات تمام مساعی خود را در این زمینه به کار می‌گیرد.

عباسپور افزود: رهبر معظم انقلاب مسئولیت فرهنگ و علم را به دوش اعضای این شورا گذاشته اند و این نمایانگر جایگاه رفیع این شورا ست.

همچنین در این دیدار، جمعی از مدیران شورای عالی انقلاب فرهنگی مباحثی را درباره این شورا مطرح کردند.

منصور کبگانیان: نقشه جامع علمی کاملا قابل اجراست

منصور کبگانیان در مورد نقشه جامع علمی کشور گفت: در این سند کلی گویی نشده است و ما معتقدیم با توجه به ظرفیت های کشور این نقشه کاملا قابل اجرا است.

عضو ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ادامه داد: در بحث تحصیلات تکمیلی ما با توجه به تقاضا برای این مقطع و لزوم حفظ سرمایه انسانی تحصیلکرده کشور در نقشه جامع علمی کشور سیاست‌های راهبردی و موثری را تصویب کرده ایم.

حجت الاسلام حمید پارسانیا: کمیسیون حوزوی بر مصوبات شورا از نظر کارشناسی علوم اسلامی اشراف دارد

حجت الاسلام حمید پارسانیا نیز گفت: رهبر معظم انقلاب به کمیسیون حوزوی امر فرمودند که سطح خدمات کارشناسی خود را به شورای عالی انقلاب فرهنگی محدود نکند و کل نظام از توانایی های این کمیسیون بهره‌مند شوند.

رئیس کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: با عنایت شورای عالی انقلاب فرهنگی کمیسیون حوزوی بر مصوبات شورا از نظر کارشناسی علوم اسلامی اشراف دارد.