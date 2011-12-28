همایش امنیت در ایران 1404 در قشم برگزار شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قشم، همایش ملی امنیت در ایران 1404 از سلسله همایش های علمی تخصصی چشم انداز 20 ساله صبح امروز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم برگزار شد.

بنابراین گزارش در این همایش محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط زنده تصویری به تشریح اهمیت امنیت در ایران 1404 پرداخت و در ادامه به سوال شرکت کنندگان در این همایش پاسخ داد.

همچنین قبل از سخنان رضایی محمدابراهیم مداحی رئیس کمیسیون چشم انداز و امور نخبگان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و جمال شفیعی دبیر علمی همایش طی سخنانی به بازخوانی سند چشم انداز 20 ساله و به اهمیت امنیت ملی در این سند پرداختند.

بنابراین گزارش در همایش ملی امنیت در ایران 1404 صاحب نظران و کارشناسان مسائل سیاسی در غالب پنل های تخصصی نظریه اسلامی ایرانی امنیت و مولفه های تأثیرگذار در آن در افق 1404، امنیت سازی در چارچوب و مقتضیات جامعه اسلامی ایران، بازیگران و عوامل نوظهور و ارزیابی نقش و کارویژه های امنیتی ایران در افق 1404، امنیت و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و الگوی سیاست گذاری و مدیریت مطلوب برای تحقق اهداف امنیتی سند چشم انداز 1404 را مورد بحث و بررسی قرار می دهند.