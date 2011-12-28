به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که با موضوع آثار تاریخی و مذهبی ترکیه برگزار می شود،آثار 20 عکاس به معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت.

سعید دستوری و مهدی نصرتی گزینش آثار ارائه شده در این نمایشگاه را بر عهده داشته اند.

عباس رحمانی، آرش اکبری، آرش ملاکی، زهرا تفرشی، مریم اهتداء، ریحانه جامی، امیرهاشم جعفری، مریم جوادی، مرتضی فیاضی، زهرا رجبیان، فروغ یگان، الهام افسریان، آذر محبتی، پری سا عزیزی، نگار ساده وندی، پروانه پازوکی مهدی نصرتی و سعید دستوری عکاسانی هستند که سی و دو قطعه عکس در ابعاد 70 در 50 با موضوعات مستند اجتماعی، طبیعت و خبری را در نگارخانه ایوان به معرض دید علاقمندان قرار خواهند داد.

علاقه‌مندان به منظور بازدید و خرید آثار این هنرمندان می‌توانند از 8 لغایت 14 دی ماه از ساعت 16 الی 20 به آدرس خیابان آفریقا، چهارراه شهید حقانی، کوچه کمان، شماره 25 ساختمان انتشارات علمی و فرهنگی "نگارخانه ایوان" مراجعه کنند.

گفتنی است مراسم افتتاحیه این نمایشگاه روز پنجشنبه 8 دیماه ساعت 16 در نگارخانه ایوان برگزار می شود.