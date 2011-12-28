انتخابات تجلی حمایت مردم از نظام و مردم سالاری دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله ابراهیمی صبح چهارشنبه در جلسه انتخابات اعضای هیئت اجرایی بخش قرچک فزود: امنیت، سلامت و حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رأی را از مهمترین ارکان انتخابات است و برنامه دولت برای این انتخابات تقویت مشارکت حداکثری، امانتداری، عدالت محوری و قانونمداری است.

وی گفت: مردم همانند گذشته با حضور خود در این انتخابات توطئه‌های دشمنان را ناکام خواهند گذاشت.

این مسئول تقویت اتحاد و انسجام در سطح شهرستان را از هر چیزی مهمتر دانست و ادامه داد: مجریان و ناظران با مکلف شدن به وظایف قانونی و پرهیز از مسائل حاشیه‎ای در انتخابات باید با تعامل در راستای حل مشکلات گام بردارند.

در این جلسه که در بخشداری قرچک تشکیل شد، معتمدین حاضر در جلسه در فضایی صمیمی اعضای اصلی و علی البدل را از بین خود انتخاب کردند.

جعفر کاظمی، حسن حافظی، تاج محمد اسلامجو، حجت السلام بلوچی، جمشید صادق دوست، نور محمد اسلامجو، حسن احمدی و غلامعباس کاظمی به عنوان اعضای اصلی هیئت اجرایی انتخابات و اکبر مهابادی، سیدمجتبی حسینی، قدرت الله ایرانشاهی، حبیب ستاری و علی بهرامی به عنوان پنج نفر اعضای علی البدل انتخاب شدند.