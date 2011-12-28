انتخابات تجلی حمایت مردم از نظام و مردم سالاری دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله ابراهیمی صبح چهارشنبه در جلسه انتخابات اعضای هیئت اجرایی بخش قرچک فزود: امنیت، سلامت و حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رأی را از مهمترین ارکان انتخابات است و برنامه دولت برای این انتخابات تقویت مشارکت حداکثری، امانتداری، عدالت محوری و قانونمداری است.
وی گفت: مردم همانند گذشته با حضور خود در این انتخابات توطئههای دشمنان را ناکام خواهند گذاشت.
این مسئول تقویت اتحاد و انسجام در سطح شهرستان را از هر چیزی مهمتر دانست و ادامه داد: مجریان و ناظران با مکلف شدن به وظایف قانونی و پرهیز از مسائل حاشیهای در انتخابات باید با تعامل در راستای حل مشکلات گام بردارند.
در این جلسه که در بخشداری قرچک تشکیل شد، معتمدین حاضر در جلسه در فضایی صمیمی اعضای اصلی و علی البدل را از بین خود انتخاب کردند.
جعفر کاظمی، حسن حافظی، تاج محمد اسلامجو، حجت السلام بلوچی، جمشید صادق دوست، نور محمد اسلامجو، حسن احمدی و غلامعباس کاظمی به عنوان اعضای اصلی هیئت اجرایی انتخابات و اکبر مهابادی، سیدمجتبی حسینی، قدرت الله ایرانشاهی، حبیب ستاری و علی بهرامی به عنوان پنج نفر اعضای علی البدل انتخاب شدند.
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