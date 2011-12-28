اعضای هیئت اجرایی انتخابات حوزه همدان و فامنین انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قهرمانی‌مطلق در نشست انتخاب معتمدین هیئت اجرایی انتخابات مجلس نهم افزود: هیئت نظارت بر انتخابات، اسامی 30 نفر از معتمدان را برای انتخاب اعضای هیئت اجرایی تأیید کرد که از این تعداد هشت نفر به عنوان عضو اصلی و پنج نفر به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب شدند.

وی اضافه کرد: در این نشست که با حضور اعضای هیئت نظارت و 28 نفر معتمد برگزار شد هشت عضو اصلی هیئت اجرایی و پنج عضو علی البدل این هیئت با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب شدند.

قهرمانی مطلق افزود: بر اساس قانون، نماینده شورای اسلامی شهرستان و رئیس اداره ثبت احوال شهرستان نیز باید به عضویت این هیئت در آیند که این اعضا نیز انتخاب شدند.

وی در مورد وظیفه این هیئت گفت: بررسی صلاحیت‌ها، تأمین شعب اخذ رأی و تمامی فعالیت‌های اجرایی انتخابات بر عهده هیئت اجرایی انتخابات است.

قهرمانی مطلق افزود: اعضای هیأت‌های اجرایی باید به نحو مقتضی و مطلوب وظایف قانونی خویش را اجرا کنند تا بستر حضور حداکثری مردم فراهم شود.

فرماندار همدان اضافه کرد: اعضای هیئت اجرایی باید درخصوص عدم جانبداری از داوطلبان، اظهار نظرهای مختلف و حضور در برخی محافل تبلیغاتی توجه بیشتری داشته باشند.

در این نشست ‌بهرام تیموری‌، ‌محمود مسگریان‌‌، ‌محمد علی بادامی‌، سید ‌علی اکبر فامیل روحانی‌‌، سید ‌محسن قشمی‌، ‌کبری بهمنی‌، سید ‌مسعود عسگریان‌ و حسین رستگار‌ به عنوان معتمدین اصلی و ‌مصطفی رسولی‌، ‌محسن جامه بزرگ‌،‌ عبدالحمید ایزدی‌، ‌سعید نظری و ‌محمد صیاد زاده به عنوان اعضای علی البدل عضو هیئت اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی مرکز حوزه انتخابیه همدان و فامنین انتخاب شدند.