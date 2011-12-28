رازهای «قصه در جهان اسلام» فاش شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «قصه در جهان اسلام» نوشته تعدادی از نویسندگان جهان اسلام برگرفته از دایره‌المعارف اسلام لیدن با ترجمه ابراهیم موسی‌پور توسط نشر چشمه منتشر شد.

دراین کتاب مقالاتی از شارل پلا، ب.فلمینگ، ش. ویال، فاخر عز، ج.ا. هیوود، ه. زفرانی، ج.ناپرت، ا.ه. جونز آورده شده است.

مجموعه حاضر ترجمه مدخل «قصه» در دایره‌المعارف اسلام لیدن است که در هفت بخش تنظیم شده است. این مجموعه برای محققان و علاقمندان به مطالعه درباره ادبیات داستانی اقوام مختلف مسلمان، منبعی سودمند و راهگشا است به ویژه آنکه درباره قصه نزد برخی اقوام اصلا اطلاع قابل ملاحظه‌ای هم به زبان فراسی در دسترس نبوده است.

این کتاب که چاپ نخست آن چندی پیش توسط نشر چشمه منتشر شده است، مقدمه‌ای به قلم مترجم دارد که در دی ماه سال 1382 نوشته شده است. وی در این مقدمه تصریح می‌کند که در دایره المعارف اسلام بخشی با عنوان «قصه در ادبیات فارسی» هم به قلم الول ساتن آمده است که در این مجموعه اورده نشده است از این رو که خوانندگان ایرانی را با تاریخچه قصه در ادبیات داستانی ایران آشنایی بیش از آن است که به مقاله‌ای مختصر از دایره‌المعارفی فرنگی نیازمند نباشند.

مترجم معتقد است بخش‌های دیگر این مجموعه برای محققان و علاقمندان به مطالعه درباره ادبیات داستانی اقوام مختلف مسلمان منبعی سودمند و راهگشا است.

این کتاب در شمارگان 1200 نسخه به قیمت 2700 تومان توسط نشر چشمه منتشر شده است.