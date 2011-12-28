نمایشگاه عکس در خانه هنرمندان و بازدید از موزه هنرهای معاصر

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه عکس نگاهی به دو مراسم عاشورایی استان اصفهان (نوش آباد کاشان و شاکرم اصفهان) اختصاص دارد.

نمایشگاه "چند روز پس از آن روز" جمعه نهم دی ماه ساعت ۱۷ در محل نگارخانه نامی خانه هنرمندان افتتاح می شود. این نمایشگاه تا شانزدهم دی ماه ادامه خواهد داشت.

محمد رضا معصومی درباره این مجموعه عکس ها می گوید: شاید تعزیه ها را بتوان بزرگترین گرد هم آیی های آیینی - مذهبی ایران زمین نامید .مراسمی که با حفظ چهارچوب اصلی اش سخت متاثر از اقلیم برگزاری اش است.

استان اصفهان یکی از مناطقی است که این هنر آیینی به طور گسترده در در جای جای آن اجرا می شود و می توان با عنایت به آمار غیر رسمی تعداد هنروران آن را بین پانصد تا هزار نفر بر آورد کرد.

این آیین که سرشار است از انبیا و اشقیا، جنیان و پریان، دوزخیان و بهشتیان، تلفیقی است از آنچه شاید روزگاری چشم کسانی به خود دیده است و آنچه ماورائش می خوانیم و دیدگان بشر از دیدنش عاجز بوده اند.

۱۵اثر به نمایش در آمده در این نمایشگاه حاصل نگاهی است بسیار گذرا به مراسم شهر های نوش آباد کاشان و امامزاده شاکرم (شاه کرم) اصفهان، که فقط توانسته گوشه ای از متن و حاشیه ی این رویداد مذهبی - آیینی را از زمان و مکانش برباید و در زمان و مکانی دیگر به نمایش بیاورد.

رییس موزه امام علی ( ع) از نمایشگاه سوگ نگاره ها بازدید کرد

مهدی توکلیان رییس موزه هنرهای دینی امام علی (ع) در بازدید از نمایشگاه سوگ نگاره ها به ضرورت ارائه آثار معنوی در سطح جامعه اشاره کرد.

مهدی توکلیان رییس موزه هنرهای دینی امام علی (ع) از نمایشگاه سوگ نگاره ها در موزه هنرهای معاصرتهران بازدید کرد.

توکلیان در این بازدید به ضرورت ارائه آثار معنوی در سطح جامعه اشاره کرد و این نمایشگاه را یکی از موفق ترین نمایشگاه هایی دانست که در زمینه هنر مذهبی و آیینی و ارائه آثار ناب و برجسته از هنرمندان صاحب نام با موضوع حماسه کربلا برگزار شده است.

این هنرمند عکاس در ادامه افزود: جا دارد که با حمایت مدیران فرهنگی و هنری آثار این نمایشگاه منتشر شود. بسیاری از آثار قابلیت چاپ به صورت پوستر و در تیراژ بالا را دارد که باید این امر اتفاق بیفتد و تصاویر این نمایشگاه به صورت چاپی و تکثیری به مساجد، حسینیه ها و تکایا راه پیدا کند تا عموم مردم هم از همدلی زیبای هنرمندان در ترسیم حماسه کربلا بهره مند شوند.

توکلیان از این که تعدادی از آثار این نمایشگاه از مجموعه موزه امام علی (ع) به موزه هنرهای معاصر منتقل شده ابراز خرسندی کرد و افزود: جای افتخار است که به نمایندگی از موزه امام علی (ع) توانستم در ارائه آثار در جهت برگزاری این نمایشگاه نقشی داشته باشم.

وی در ادامه خاطر نشان کرد که همکاری های موزه امام علی (ع) و موزه هنرهای معاصرتهران با مشارکت در برگزاری نمایشگاه ها و رویدادهای ارزشمند و طراز اول هنری به بهترین صورت ممکن برنامه ریزی و اجرا خواهد شد.

نمایشگاه سوگ نگاره ها با مروری بر آثار استادان صاحب نام معاصر با موضوع حماسه کربلا در موزه هنرهای معاصرتهران برگزار شده است.