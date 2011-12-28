توان شکست استقلال را در تهران داریم/ آرزوی هر مربی کسب قهرمانی است

جمشید غدیری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دیدار حساس این تیم برابر استقلال در مرحله نیمه نهایی جام حذفی ضمن بیان مطلب فوق افزود: هدفمان این است با حداکثر توان برابر استقلال به میدان رفته و بازی خوبی را از خود ارائه کنیم. در هفتههای اخیر هم ما و هم استقلال نتایج خوبی را کسب کردهایم و همین مسئله زیباییهای این دیدار را بیشتر میکند.
وی با بیان اینکه بازی کردن برابر قهرمان نیم فصل نخست لیگ برتر، انگیزه مضاعفی را به بازیکنان شهرداری یاسوج میدهد، افزود: جام حذفی یک تک بازی سرنوشت ساز است و ما برای حمله کردن به تهران میآئیم و امیدواریم در نهایت نتیجه بازی هم به سود شهرداری باشد.
سرمربی تیم فوتبال شهرداری یاسوج با بیان اینکه شرایط تیمش از نظر روحی و روانی بسیار مطلوب است و بازیکن مصدوم و محرومی برای مقابله با استقلال ندارد، خاطرنشان کرد: به خاطر اینکه تحت فشار نیستیم و کسی هم از ما انتظار زیادی ندارد، بازیکنان تیم بدون استرس و با تمام توان برای شکست دادن استقلال به میدان میروند.
غدیری در مورد اینکه گفته میشود تیم شهرداری یاسوج تنها در خانه و استفاده بهینه از میزبانی برابر رقیبان مطرح پیروز میشود، تاکید کرد: فصل گذشته ذوبآهن را درحالیکه نایب قهرمان آسیا شده بود، در خانهاش شکست دادیم. در این فصل هم بازیکنان ما عملکرد خوبی داشتند و دو تیم مطرح و مدعی تراکتورسازی و فولاد را پشت سرگذاشتند و امروز به دنبال موفقیت برابر قهرمان نیم فصل لیگ برتر هستند.
وی در مورد اینکه تا چه میزان از پیروزی تیمش برابر استقلال در تهران امیدوار است، اظهار داشت: هیچ شکی ندارم که میتوانیم در تهران برابر استقلال پیروز شده و به شگفتیهای خود در جام حذفی ادامه دهیم. با توجه به پخش این مسابقه از شبکههای جهانی، انگیزه بازیکنانمان مضاعفتر شده تا همانگونه که سایپامهر کرج برابر استقلال در ورزشگاه آزادی عملکرد خوبی داشت، بهترین عملکردشان را در زمین ارائه کرده و با حذف استقلال به فینال جام حذفی صعود کنند.
سرمربی تیم فوتبال شهرداری یاسوج قهرمانی در جام حذفی را یک افتخار بزرگ دانست که رسیدن به آن آرزوی هم تیم و مربی هست، در پایان گفت: با توجه به افتتاح ورزشگاه 15 هزار نفره شهر یاسوج تا اسفندماه و حمایت مسئولان استان، در صورت قهرمانی تیم شهرداری یاسوج در جام حذفی، میتوانیم از نظر ساختاری و عملکرد، در مسابقات آسیایی از اعتبار فوتبال ایران دفاع کنیم.
دیدار تیمهای فوتبال استقلال تهران و شهرداری یاسوج در مرحله نیمه نهایی جام حذفی باشگاههای کشور ساعت 16:30 روز جمعه هفته جاری در ورزشگاه آزادی برگزار میشود.
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