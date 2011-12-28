یک مقام کردستان عراق از ممنوع الخروج بودن الهاشمی خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمود عثمان" در گفتگو با الحیات اظهار داشت : مقامات دولت منطقه کردستان عراق در صورتی که طارق الهاشمی درخواستی در زمینه خروج از کشور داشته باشد به وی اجازه خروج نمی دهند.

وی گفت : اگر الهاشمی از دستگاه قضایی در بغداد می هراسد، می توان در مسئله محاکمه وی به دستگاه قضایی کردستان عراق رجوع کرد و یا از افرادی به عنوان ناظر استفاده کرد تا محاکمه عادلانه وی تضمین شود.

خاطر نشان می شود طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق اخیرا به دست داشتن در حملات تروریستی متهم شده و حکم بازداشت وی نیز صادر شده است. نوری المالکی نیز در مواضعی خواستار رای عدم اعتماد به "صالح المطلک" معاون نخست وزیر و بازگرداندن طارق الهاشمی از اربیل به بغداد شد.

این در حالی است که طارق الهاشمی هم اکنون در منطقه کردستان عراق حضور دارد و مقامات این منطقه از اجرای حکم بازداشت وی سر باز زده اند. در پی همین تحولات سیاسی روز پنجشنبه گذشته نیز انفجارهای خونینی در بغداد رخ داد که قریب به 300 کشته و زخمی بر جای گذاشت. منابع امنیتی در عراق نیز این انفجارها را بیانیه شماره یک عوامل صدام برای تسلط بر حکومت پس از افشای نقش طارق الهاشمی در عملیاتهای تروریستی دانستند.



همچنین برخی منابع از خروج خانواده های طارق الهاشمی و صالح المطلک و دیگر مقامات مظنون به دست داشتن در اقدامات تروریستی از عراق خبر داده اند.