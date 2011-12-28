سه خبر انتخاباتی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار همدان گفت: با توجه به ضرورت تشکیل هیئت اجرایی برای اقلیت‌های مذهبی در حوزه‌های فرعی 30 نفر از معتمدین مسیحی به هیئت نظارت معرفی و پس از تأیید هیئت نظارت هشت نفر از آنان برای حضوردر هیئت اجرایی انتخابات مجلس انتخاب شدند.

‌حسن قهرمانی‌مطلق افزود: همدان به عنوان حوزه فرعی فرمانداری تهران در ارتباط با اقلیت‌های آشوری و کلدانی محسوب می‌شود.

فرماندار همدان گفت: یک صندوق اخذ رأی برای اقلیت‌های مذهبی در محل کلیسای کاتولیک واقع در میدان آرامگاه پیش بینی شده و مجریان آن نیز از افراد معتمد مسیحی هستند.

وی گفت: هیئت اجرایی شامل هشت معتمد که از بین 30 نفر انتخاب می‌شوند و همچنین نماینده فرماندار، رئیس اداره ثبت احوال شهرستان و نماینده شورای اسلامی شهر همدان است.

وی بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس، نام‌نویسی از متقاضیان، تعیین محل شعب و استقرار صندوق‌ها، بررسی مشکلات احتمالی محل شعب انتخابات ادوار گذشته و تعیین اعضای مجری در پای صندوق‌های رأی را از وظایف هیئت اجرای برشمرد.

اعضای هیئت اجرایی انتخابات بخش گل تپه انتخاب شدند

رئیس ستاد انتخابات بخش گل تپه از انتخاب اعضای هیئت اجرایی انتخابات این بخش گل تپه خبر داد.

حافظ یدالهی اظهار داشت: هیئت نظارت بر انتخابات، اسامی 30 نفر از معتمدان را برای انتخاب اعضای هیئت اجرایی انتخابات در بخش گل تپه معرفی کرد که از این تعداد هشت نفر به عنوان عضو اصلی و پنج نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

وی اضافه کرد: در جلسه ای که با حضور اعضای هیئت نظارت و شرکت با اکثریت مطلق و بدون غیبت 30 معتمد مدعو برگزار شد هشت عضو اصلی هیئت اجرایی و پنج عضو علی البدل این هیئت انتخاب و آغاز به کار کردند.

یدالهی افزود: بر اساس قانون نماینده شورای اسلامی شهرستان و رئیس اداره ثبت احوال شهرستان نیز باید به عضویت این هیئت در آیند که این اعضا نیز انتخاب شدند.

بخشدار گل تپه گفت: این بخش 29 صندوق اخذ رای را برای 46 روستا دارد و در آخرین دوره انتخابات 93 درصد از مردم در انتخابات مشارکت داشتند.

اعضای هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابی ملایر مشخص شدند

رئیس هیئت اجرایی انتخابات شهرستان ملایر گفت: پس از رای گیری توسط 30 نفر از معتمدین هیئت اجرایی، هشت نفر معتمد به عنوان عضو اصلی و پنج نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

حسن خیریانپور افزود: حجت الاسلام داود عباسی، علی تکلو، احمد جابری، علیرضا امامی، محمدرضا تاجوک،صحبت الله نجفی، اسماعیل حمزه لویی و حجت الاسلام مجتبی نجفی مقدم به عنوان هشت نفر عضو اصلی هیئت اجرایی شهرستان ملایر انتخاب شدند.

وی ادامه داد: حاج ابراهیم سجادی، مرتضی سلطان محمدی، منوچهر صحرانورد، محمد بیات و حاج رضا نوروزی نیز به عنوان پنج عضو علی البدل هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابی ملایر مشخص شدند.

خیریانپور اظهار داشت: بعد از وصول دستور شروع انتخابات توسط وزیر کشور، در اجرای مواد 31 و 32 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، تایید صلاحیت 30 نفر از معتمدین شهرستان طبق هماهنگی با هیئت نظارت شهرستان اخذ شد که از بین خود هشت نفر را به عنوان اعضای هیئت اجرایی انتخاب کردند.

وی بیان داشت: حجت الاسلام علی اکبر نجفی نیز به عنوان رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان، سیدمرتضی حسینی به عنوان نایب رئیس و محمود رضایی به عنوان عضو هیئت نظارت مرکز حوزه انتخابیه ملایر هستند.

فرماندار ملایر گفت: در مرکز حوزه انتخابی ملایر علاوه بر هشت نفر عضو اصلی هیئت اجرایی، فرماندار ویژه ملایر به عنوان رئیس هیئت اجرایی، حاج حسین صادق پور به عنوان نماینده شورای شهرستان و بهرام ساکی به عنوان رئیس ثبت احوال شهرستان، برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را در حوزه انتخابی ملایر بر عهده دارند.