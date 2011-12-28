به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای" منظور نمودن فرش دستباف ایرانی را در زمره جوایز اعطایی به سپردههای قرضالحسنه پسانداز " را به بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است:
با عنایت به اینکه اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف، تقاضای منظور نمودن فرش دستباف ایرانی در زمره جوایز اعطایی به سپردههای قرضالحسنه پسانداز را دارند و از آنجایی که فرش دستباف ایرانی یکی از مصادیق صنایع دستی ساخت صنعتگران داخلی می باشد و موضوع بند "ت" ماده 6 دستورالعمل اعطای جوایز به سپردههای قرضالحسنه پسانداز (ریالی-ارزی) مصوب یکهزار و یکصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ 27/02/1390 شورای پول و اعتبار است، لذا آن بانک/مؤسسه اعتباری میتواند فرش دستباف ایرانی را در زمره جوایز اعطایی به سپردههای قرضالحسنه پسانداز اعلام نماید.
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