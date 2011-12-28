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۷ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۳۰

بانک مرکزی ابلاغ کرد:

امکان اعطای فرش دستباف‌ایرانی به عنوان جایزه سپرده‌های قرض‌الحسنه

امکان اعطای فرش دستباف‌ایرانی به عنوان جایزه سپرده‌های قرض‌الحسنه

بانک مرکزی طی بخشنامه ای" منظور نمودن فرش دستباف ایرانی را در زمره جوایز اعطایی به سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز " را به نظام بانکی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای" منظور نمودن فرش دستباف ایرانی را در زمره جوایز اعطایی به سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز " را به  بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است:

با عنایت به اینکه اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف، تقاضای منظور نمودن فرش دستباف ایرانی در زمره جوایز اعطایی به سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز را دارند و از آنجایی که فرش دستباف ایرانی یکی از مصادیق صنایع دستی ساخت صنعتگران داخلی می باشد و موضوع بند "ت" ماده 6 دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز (ریالی-ارزی) مصوب یکهزار و یکصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ 27/02/1390 شورای پول و اعتبار است، لذا آن بانک/مؤسسه اعتباری می‌تواند فرش دستباف ایرانی را در زمره جوایز اعطایی به سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز اعلام نماید.

کد مطلب 1495333

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