به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای" منظور نمودن فرش دستباف ایرانی را در زمره جوایز اعطایی به سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز " را به بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است:

با عنایت به اینکه اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف، تقاضای منظور نمودن فرش دستباف ایرانی در زمره جوایز اعطایی به سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز را دارند و از آنجایی که فرش دستباف ایرانی یکی از مصادیق صنایع دستی ساخت صنعتگران داخلی می باشد و موضوع بند "ت" ماده 6 دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز (ریالی-ارزی) مصوب یکهزار و یکصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ 27/02/1390 شورای پول و اعتبار است، لذا آن بانک/مؤسسه اعتباری می‌تواند فرش دستباف ایرانی را در زمره جوایز اعطایی به سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز اعلام نماید.