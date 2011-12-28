کارتهای تبریک زحل به زمین/ عکسهایی از زیباترین سیاره منظومه خورشیدی

به گزارش خبرگزاری مهر، کاوشگر کاسینی این روزها با اشتیاق درحال سفر در اطراف زیباترین سیاره منظومه خورشیدی و قمرهای رنگارنگ آن است و به عنوان هدیه سال نو تصاویری تماشایی از این مجموعه زیبا را به زمین ارسال کرده است.

ماموریت کاسینی حاصل همکاری ناسا، اسا و آژانس فضایی ایتالیا است. این کاوشگر به خاطر ملاقاتهای نزدیکی که با زحل و قمرهایش دارد درحال جمع آوری اطلاعات با ارزشی از این سیاره است.

براساس گزارش یونیورس تودی، در این تصاویر جدید تیتان، بزرگترین و رنگی ترین قمر زحل به همراه سایر اجرام یخی که در اطراف این سیاره می چرخند دیده می شوند.

کارشناسان ناسا از این تصاویر به عنوان کارت تبریک استفاده کرده اند و این عکسها را که بهار زحل را نشان می دهند به شیفتگان نجوم در سراسر دنیا هدیه کرده اند.

درحال حاضر نیمکره شمالی این سیاره در فصل بهار است و تا چند سال زمینی در این فصل باقی می ماند. به همین دلیل ماموریت کاسینی تا می 2017 و تا زمانی فصل در نیمکره شمالی زحل تغییر می کند ادامه خواهد یافت.

قمرهای تیتان و دیون با پس زمینه ای از حلقه های زحل



قمر تیتس با یک سطح یخی کاملا سفید از پشت تیتان رنگی، تیره و بزرگتر چشمک می زند. کاسینی حلقه های زحل را هم نادیده نگرفته است





کاسینی در این چشم انداز نگاهی به قطب جنوب تیتان انداخته است و در میان لایه های آبی و نارنجی نزدیک به قطب جنوب این قمر یک فرو رفتگی را نشان می دهد





کره رنگی تیتان، بزرگترین قمر زحل از مقابل سیاره عبور می کند



