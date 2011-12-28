غلامعلی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن نقد و بررسی فضای موجود در جامعه هنری کشور در بررسی دوسالانه ها و نیازهای آن گفت: برپایی دوسالانه ها در زمینه های مختلف هنر به خصوص هنر های تجسمی با کیفیت بالا و افزودن رشته های جدیدتر به مجموع آنها، هنر تجسمی کشور را به بلوغ و هنرمندان آن را به فرهیختگی هنری نزدیک می کند.

وی افزود: با وجود اینکه معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نقش تعیین کننده‌ای در هرچه بهتر برگزار شدن دوسالانه ها دارد اما روند مثبت برگزاری این چنین رویدادهایی، همت و تکاپوی بیش از پیش هنرمندان را طلب می کند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر وقت آن رسیده است که مسئولان هنری کشور به رشد و شکوفایی هنرمندان مختلف عرصه تجسمی اعتماد کنند و با حمایت های مالی لازم و تخصیص بودجه های کافی به بخش های مختلف هنرهای تجسمی و ارائه آن به انجمن‌های هنری، گام مؤثری درجلب رضایت هنرمندان و هنردوستان بردارند.

طاهری با بیان اینکه هنر ایران می‌تواند جایگاه خود را در میان سایر هنرها بیابد، گفت: در حال حاضر ایجاد اتاق فکرهای مناسب و مشاوره و رایزنی با هنرمندان پیشکسوت عرصه تجسمی و وجود هیات متشکل از جمع هنرمندان کار بلد در مرکز هنرهای تجسمی باعث شده است که کشور ما در بین دیگر کشورها، جایگاه هنر بین المللی خود را به خصوص در قالب حضور مهمانان خارجی در بخش دوسالانه ها پیدا کند.

وی افزود: واقعیت این است که تا زمانیکه هنر کشور از جنبه اقتصادی به استقلال نرسیده باشد و اقتصاد هنر بین مسئولان و هنرمندان رابطه ای معقول و منطقی نداشته باشد، دولت موظف به حمایت های روز افزون از این بخش ارزشی فرهنگی و اقتصادی کشور است.

وی به برپایی اولین دوسالانه بعد از انقلاب اشاره کرد و ادامه داد: زمانیکه در دهه شصت و هفتاد، انجمن هنرهای تجسمی اقدام به شروع برنامه ریزی جهت برپایی نخستین دوسالانه پس از انقلاب کرد، انتظار آن نمی رفت تا در رشته هایی به جز نقاشی، گرافیک و مجسمه سازی بتوانیم دوسالانه داشته باشیم اما امروز با گذشت نزدیک به سی سال از آن زمان، مرکز هنرهای تجسمی با همکاری معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین انجمن های هنری کشور موفق به برپایی دوسالانه ها در تمام رشته های هنرهای تجسمی کشور شده است.

طاهری ادامه داد: در ابتدای راه قرار بود تا هر دوسال یکبار، دوسالانه هایی به شکل کلی شامل رشته های مختلف هنرهای تجسمی برپا کنیم اما ظهور و حضور چشم گیر هنرمندان جوان در رشته های مختلف مسئولان را برآن داشت که رویداد مهم و تاثیرگذار دوسالانه را به طور مجزا در تمامی رشته های هنرهای تجسمی برگزار کند که تا به امروز نتایج بسیار ارزنده‌ای کسب شده است.

مشاور مرکز امور تجسمی و مسئول هماهنگی‌های دوسالانه‌های هنری در پایان گفت: به طور مثال طراحی هنر مادر است و همه رشته های دیگر هنر تجسمی از آن نشأت می گیرد. جا داشت برای این هنر اصیل و مفهومی ارزش بیشتری قائل شویم تا در کالبد دیگر هنرها کمرنگ نشده و به میزان اعتبار و گذشته پررنگش در جمع جشنواره های هنری حضور داشته باشد. همچنین با توجه به اینکه هنر جدید نیز در همه جای دنیا به عنوان هنر مفهومی و چیدمان، جایگاه ویژه ای دارد و در مدت کوتاهی از ورود این هنر به کشورمان، جمع بسیاری از هنرمندان جذب آن شده اند، بر آن شدیم که این زمینه را در کنار سایر رشته های تجسمی و در بین دوسالانه های هنری داشته باشیم و امید است سال آینده شاهد برپایی اولین دوره دوسالانه هنر جدید و طراحی در کشور باشیم.