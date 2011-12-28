"فلورنت مالودا" تهدید به ترک چلسی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مالودا از زمان ورود "خوان ماتا" به چلسی در این تیم به یک نیمکت نشین تبدیل شده و در تمام رقابتهای این فصل تنها 15 بار به میدان فراخوانده شده است.
بر پایه گزارش ساکرنت، در حالی که کارلو آنچلوتی در آستانه حضور روی نیمکت مربیگری پاریسن ژرمن فرانسه است به احتمال فراوان این بازیکن به مربی پیشین خود میپیوندد.
مالودا در این خصوص اظهار داشت: به من به اندازه کافی در تیم چلسی بازی نمیرسد. این میزان بازی جوابگوی بلندپروازیهایی که من در سر دارم، نیست. چنین موضوعی برایم رضایتبخش نیست و چنانچه بتوانم از چلسی جدا میشوم.
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