علیرضا جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در بحث کوچک و چابک سازی سازمان نوسازی موضوع تعطیلی دفاتر تسهیل گری مطرح نبوده است گفت: این دفاتر مورد حمایت اعضای شورای شهر نیز هست و تنور نوسازی را داغ تر کرده است.

وی ادامه داد: ابهاماتی در خصوص شرکت های نوسازان مناطق وجود داشت که با توجه طرح موضوع در شورا و با تدابیرشهردار تهران تمامی قراردادهایمان با شرکتهای مذکور خاتمه پیدا کرد.

جعفری با اشاره به این که دفاتر تسهیل گری با سیاست ها و شرح خدماتی که دارند رویکردی اجتماعی را در نوسازی بافت فرسوده دنبال می کنند گفت:این دفاتر فرصتی را ایجاد می کنند که بتوانیم ارتباطی منطقی و اجتماعی با شهروندان برقرار کنیم و آگاهیهای آنها را نسبت به این موضوع افزایش داده و فرصتهای تازه ای در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده ایجاد کنیم.

به گفته جعفری، با همکاری دفاتر تسهیل گری سند توسعه بافت فرسوده تدوین می شود زیرا این دفاتر اطلاعات مورد نیاز مجموعه را جمع‌آوری می کنند.