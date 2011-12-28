همایش "بصیرت افزایی و ولایت مداری" در همدان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی فیض منش افزود: این همایش فردا هشتم دی ماه امسال در مجتمع فرهنگی هنری بوعلی سینا همدان برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه این همایش در آستانه 9 دی ماه، "روز بصیرت و میثاق امت با ولایت" و با حضور یکی از اعضای شورای انقلاب فرهنگی به عنوان تحلیل گر برگزار می شود، عنوان کرد: حماسه 9 دی اتمام حجتی با تمام بدخواهان نظام بود.

فیض منش اظهار داشت: حماسه عظیم 9 دی بخشی از واکنش مردم در مقابل ضد انقلاب فتنه گر بود که به انقلاب اسلامی ایران دوام و قوام بخشید.

مسئول کانون های فرهنگی هنری مساجد استان همدان یادآور شد: نمایشگاه عکسی نیز به این مناسبت در نگارخانه مجتمع فرهنگی هنری بوعلی سینای همدان به مدت یک هفته برپا می شود.

وی اضافه کرد: در این نمایشگاه 157 قطعه عکس از تصاویر حضرت آیت الله خامنه ای در دوران انقلاب و دفاع مقدس ارائه می شود.